Británie hrozí, že zakáže Muskův Twitter, protože šíří sexualizované fotografie žen a dětí vytvořené umělou inteligencí
10. 1. 2026
X (Twitter) Elona Muska dostal od britské vlády příkaz, aby se vypořádal s vlnou sexualizovaných záběrů vytvořených umělou inteligencí, jinak mu hrozí faktický zákaz, protože podle odborníka již tato platforma není pro ženy „bezpečným prostorem“.
Britský rediální regulační orgán Ofcom potvrdil, že urychlí vyšetřování platformy X, protože se proti ní zvedla vlna odporu kvůli záplavě obrázků zobrazujících částečně svlečené ženy a děti.
Tento krok však nedokázal utišit hněv a prohloubil odpor obětí, politiků a odborníků, kteří tvrdili, že to nestačí.
Nová britská vládní komisařka pro oběti trestných činů Claire Waxmanová uvedla, že platforma brání snahám o potírání násilí na ženách a dívkách. Downing Street mezitím označila pokus X uklidnit situaci tím, že povolí generování obrázků pomocí AI pouze platícím uživatelům, za urážlivý.
Waxmanová řekla že X již není bezpečným prostorem pro oběti a její úřad zvažuje omezení své přítomnosti na tomto webu a soustředění své komunikace na Instagram.
„Boj proti násilí na ženách a dívkách je mnohem těžší, když platformy jako X umožňují sexuální zneužívání tak snadno a pravidelně,“ řekla Waxmanová a dodala, že platforma má negativní dopad na duševní zdraví svých uživatelů kvůli šíření násilí, zneužívání a rasové nenávisti.
Grok byl integrován do X a aktualizace nástroje AI umožnila uživatelům požádat jej, aby upravil oblečené obrázky žen a dětí tak, aby se objevily v bikinách a v sexuálně sugestivních pózách.
S rostoucím počtem poslanců a organizací, které opouštějí X, slíbila v pátek ministryně pro technologie Liz Kendall, že ministři vážně zvažují možnost zákazu přístupu ke Twitteru (X) ve Velké Británii.
Kendallová uvedla, že očekává, že Ofcom, který tento týden oznámil, že od platformy požaduje urgentní odpovědi, oznámí opatření „během několika dní, nikoli týdnů“.
„X se musí vzpamatovat a tento materiál odstranit,“ řekla. „A připomínám jim, že zákon o online bezpečnosti obsahuje záložní pravomoci k blokování přístupu ke službám, pokud odmítají dodržovat zákon pro obyvatele Spojeného království. A pokud se Ofcom rozhodne tyto pravomoci využít, bude mít plnou podporu vlády.“
Ve svém prohlášení Ofcom uvedl, že v pondělí kontaktoval X a stanovil „pevný termín“ do pátku, aby se web mohl vysvětlit, a dodal: „Nyní provádíme urychlené posouzení jako naléhavou záležitost a brzy poskytneme další informace.“
Podle zákona o online bezpečnosti může regulační orgán přimět platformy, aby se takovým materiálům věnovaly, a za nedodržení předpisů udělit pokuty v řádu milionů liber, přičemž konečným sankčním opatřením je soudní příkaz pro poskytovatele internetových služeb, aby webovou stránku nebo aplikaci zcela zablokovali.
X byl požádán o komentář. Musk již dříve trval na tom, že „kdokoli, kdo používá Grok k vytváření nelegálního obsahu, ponese stejné důsledky, jako kdyby nelegální obsah nahrál“.
Musk reagoval na příspěvek uživatele X o hrozbě britské vlády slovy: „Hledají jakoukoli záminku pro cenzuru.“
Ministři jsou v posledních dnech pod rostoucím tlakem, aby přijali opatření proti obrovskému množství obrázků generovaných Grokem, poté co uživatelé na X požádali o manipulaci s obrázky žen a někdy i dětí, aby jim odstranili oblečení nebo je umístili do sexuálních pozic. Podle údajů společnosti Similarweb má X asi 300 milionů uživatelů měsíčně. Odhady americké firmy Appfigures uvádějí počet platících předplatitelů X mezi 2,2 a 2,6 miliony.
Na dotaz ohledně změny toho, kdo může generovat obrázky na X, mluvčí Downing Street odpověděl, že je to nepřijatelné. „Tento krok jednoduše mění funkci AI, která umožňuje vytváření nezákonných obrázků, na prémiovou službu,“ řekl.
„To není řešení. Ve skutečnosti je to urážka obětí misogynie a sexuálního násilí. Dokazuje to pouze to, že X umí jednat rychle, když chce. Včera jste slyšeli premiéra. Velmi jasně řekl, že X musí jednat, a to hned. Je na čase, aby se X této otázky chopil.“
Oběti šílenství kolem AI striptýzu, které spočívalo hlavně v používání Groku k zobrazování žen v bikinách, řekly , že tento částečný ústup je příliš malý a příliš pozdní.
Karolina Wozniak (20) z Hamburku, jejíž osobní fotografie byly upraveny tak, aby vypadala v sexuálně kompromitujících pozicích, řekla, že považuje za „děsivé“, že její částečně oděné fotografie mohou stále kolovat po internetu. Dodala: „Celá věc představuje pro ženy velkou hrozbu. Neměly bychom se bát sdílet své fotografie online.“
53letá moderátorka Narinder Kaur, která byla pomocí Groku vystavena sexuálně explicitnímu a rasově urážlivému obsahu sdílenému na X, řekla, že nové omezení vytváření obrázků není vítězstvím.
