Na schůzce s ropnými magnáty ohledně Venezuely Trump vyhrožoval Grónsku a Íránu
10. 1. 2026
„Uděláme něco s Grónskem, ať se jim to líbí nebo ne,“ řekl prezident novinářům během panelové diskuze
„Ať se jim to líbí nebo ne“: Trump vydává zlověstné varování ohledně možné okupace Grónska
Donald Trump vyslal zlověstné varování v rámci své pokračující kampaně za získání Grónska. Během dnešního setkání s představiteli ropného a plynárenského průmyslu prezident prohlásil: „Uděláme něco s Grónskem, ať se jim to líbí, nebo ne.“
Jaké je jeho zdůvodnění? „Pokud to neuděláme, Grónsko převezme Rusko nebo Čína, a my nechceme mít Rusko nebo Čínu za sousedy,“ řekl Trump.
„Takže s Grónskem něco uděláme, buď příjemným způsobem, nebo tím obtížnějším.“
Trump zopakoval svůj častý refrén, že „zachránil“ NATO, a trval na tom, že alianci stále podporuje.
„Kdyby nebylo mě, NATO by teď neexistovalo,“ řekl prezident. „Ale nedovolíme Rusku ani Číně, aby obsadily Grónsko, a to se stane, pokud nic neuděláme.“
Trump slibuje ropným společnostem „naprostou bezpečnost“ ve Venezuele a vyzývá je, aby investovaly miliardy
Donald Trump slíbil ropným gigantům „naprostou bezpečnost“ ve Venezuele, aby je přesvědčil, aby investovaly 100 miliard dolarů do infrastruktury země poté, co americké síly svrhly Nicoláse Madura z moci.
Na páteční odpolední tiskové konferenci v Bílém domě, které se zúčastnilo více než tucet představitelů ropných společností, včetně vedoucích představitelů Chevronu, ExxonMobilu a ConocoPhilips, americký prezident zdůraznil své tvrzení, že Madurovo zatčení představuje pro americké ropné společnosti bezprecedentní příležitost k těžbě.
Mnozí z vedoucích představitelů vyjádřili podporu krokům Trumpovy administrativy ve Venezuele z minulého víkendu a naznačili, že jsou připraveni investovat.
Analytici vyjádřili skepsi, že ropné společnosti budou investovat tak rychle, jak Trump naznačil. Na začátku tohoto týdne prezident navrhl, že produkce ve Venezuele by mohla být zvýšena do 18 měsíců.
Trump zejména uvedl, že investice budou pocházet od ropných společností, nikoli od federální vlády. Na začátku týdne navrhl, že investice by mohly financovat americké daňové poplatníky.
„Plán je, že budou utrácet, což znamená, že naše obrovské ropné společnosti utratí alespoň 100 miliard dolarů ze svých peněz, ne z peněz vlády,“ řekl Trump. „Nepotřebují peníze vlády, ale potřebují ochranu a bezpečnost vlády.“
Trump varoval shromážděné vedoucí pracovníky, že pokud nemají zájem o obnovu: „Mám 25 lidí, kteří tu dnes nejsou, ale jsou ochotni zaujmout vaše místo.“
Prezident jim sice nabídl „naprostou bezpečnost“, ale také naznačil, že některé z přítomných ropných společností pomoc americké vlády nepotřebují. „Jsou to lidé, kteří těží ropu na dost drsných místech,“ řekl. „Mohu říci, že na některých z těchto míst vypadá Venezuela jako piknik.“
Na otázku, proč musí „vlastnit“ Grónsko, když tam USA již mají vojenské základny, Trump odpověděl:
Protože když ho vlastníme, bráníme ho. Nájemní smlouvy nebráníte stejným způsobem. Musíme ho vlastnit.
Později dodal:
Nevlastníte, nebráníte nájemní smlouvy. A my budeme muset bránit Grónsko. Pokud to neuděláme my, udělá to Čína nebo Rusko.
Dodal, že s Ruskem a Čínou vychází velmi dobře, i když je „velmi zklamaný“ Vladimirem Putinem.
„Nedovolíme Rusku ani Číně, aby obsadily Grónsko, a to se stane, pokud ho nebudeme vlastnit,“ řekl.
Trump říká Íránu: „Raději nezačínejte střílet, protože my začneme střílet taky.“
V reakci na zcela nesouvisející otázku Trump rozvedl své výhrůžky íránskému režimu. Řekl „Bůh žehnej“ protestujícím a že doufá, že budou v bezpečí, a poté dodal:
A znovu říkám íránským vůdcům: Raději nezačínejte střílet, protože my začneme střílet taky.
V reakci na doplňující otázku ohledně jeho nadcházejícího setkání s venezuelskou opoziční vůdkyní Maríou Corinou Machado příští týden Trump řekl, že „by se mohla podílet na některých aspektech“ řízení země.
Trump dnes již pohrozil, že zasáhne v Íránu, pokud jeho vláda bude zabíjet demonstranty, což vyvolalo varování od vysokých íránských úředníků, že jakékoli americké zasahování by překročilo „červenou linii“.
V příspěvku na Truth Social Trump dříve uvedl, že pokud Írán zastřelí demonstranty, USA „přijdou na jejich pomoc“. Dodal: „Jsme připraveni a čekáme na signál,“ aniž by vysvětlil, co to v praxi znamená.
Protesty v Íránu, největší od smrti 22leté Mahsy Aminiové v policejní vazbě v roce 2022, trvají již šestý den a byly vyvolány bezprecedentním poklesem hodnoty národní měny v neděli.
Trump říká, že USA „udeří Íránu velmi tvrdě tam, kde to bolí“, pokud režim zakročí proti demonstrantům
Donald Trump řekl, že Írán je v „velkých potížích“ a že jeho administrativa „velmi pečlivě sleduje situaci“.
Dále novinářům v Bílém domě řekl:
Pokud začnou zabíjet lidi jako v minulosti, zasáhneme. Udeříme je velmi tvrdě tam, kde to bolí.
Ujasnil, že tím nemyslí vyslání vojsk, ale zopakoval, že USA „udeří velmi, velmi tvrdě tam, kde to bolí“.
Na otázku, proč federální úředníci nespolupracují s místními úřady na vyšetřování smrtelného zastřelení Renee Nicole Goodové, Trump odpověděl, že úředníci v Minnesotě jsou „zkorumpovaní“.
Dále označil Tima Walze, demokratického guvernéra státu, za „nekompetentního“.
„Myslím tím, že je to hloupý člověk,“ řekl Trump.
To přichází v době, kdy minnesotské úřady pro stíhání trestných činů (BCA) oznámily, že FBI převzala kontrolu nad probíhajícím vyšetřováním a odepřela BCA přístup k materiálům případu.
Trump potvrdil setkání s venezuelskou opoziční vůdkyní Machado příští týden
Na pátečním setkání s představiteli ropného a plynárenského průmyslu Donald Trump řekl, že se příští týden plánuje setkat s vůdkyní venezuelské opozice Maríou Corinou Machado.
„Přijede a vyjádří úctu naší zemi,“ řekl Trump. „Přijede někdy příští týden, myslím, že v úterý nebo ve středu.“
Diskuse