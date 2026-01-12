Trump vyzývá Kubu, aby „uzavřela dohodu“ nebo bude čelit následkům

12. 1. 2026

čas čtení 4 minuty

Po Madurově pádu už na komunistický ostrov nepůjde žádná venezuelská ropa ani peníze, říká americký prezident 

Donald Trump vyzval Kubu, aby „uzavřela dohodu“ nebo čelila blíže nespecifikovaným následkům, a dodal, že na komunistický karibský ostrov, který je  desítky let nepřítelem USA, již nebude proudit venezuelská ropa ani peníze.

Zatímco Kuba, blízký spojenec Venezuely a hlavní příjemce její ropy, se připravovala na možné rozsáhlé nepokoje po sesazení Nicoláse Madura z pozice vůdce jihoamerické země, americký prezident v neděli zesílil své výhrůžné výroky.

„NA KUBU UŽ NEBUDE PŘITÉKAT ŽÁDNÁ ROPA ANI PENÍZE – VŮBEC NIC!“ napsal Trump na své platformě Truth Social. „Důrazně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, NEŽ BUDE POZDĚ.“

Neuváděl žádné podrobnosti o tom, jaká by taková dohoda mohla být.

 

Venezuela je největším dodavatelem ropy na Kubu, ale kvůli přísné ropné blokádě USA ukazují údaje o lodní dopravě, že od minulého týdne, kdy americké síly zajaly Madura, neopustila venezuelské přístavy žádná nákladní loď směřující do této karibské země.

Při americkém útoku bylo zabito desítky venezuelských a kubánských bezpečnostních pracovníků, po čemž Trump prohlásil, že Kuba je „připravena padnout“, a poukázal na hlubokou ekonomickou krizi ostrova a na to, že bez levné venezuelské ropy bude pro Havanu obtížné „vydržet“.

V neděli ráno americký prezident zveřejnil zprávu, ve které naznačil, že novým prezidentem země by se mohl stát americký ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče byli kubánští imigranti, a dodal: „To se mi líbí!“

V samostatném příspěvku krátce poté Trump uvedl, že Kuba „po mnoho let žila z velkého množství ROPY a PENĚZ z Venezuely. Na oplátku Kuba poskytovala ‚bezpečnostní služby‘ posledním dvěma venezuelským diktátorům, ALE UŽ NE!“

„Většina těchto Kubánců ZEMŘELA při útoku USA minulý týden a Venezuela už nepotřebuje ochranu před zločinci a vyděrači, kteří ji tolik let drželi jako rukojmí.“

Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez uvedl, že Kuba nebyla odměněna za bezpečnostní služby poskytované jiné zemi a že má právo dovážet palivo z jakékoli země. Obvinil USA z „kriminálního“ chování.

Někteří republikánští zákonodárci v neděli Trumpa za jeho agresivní komentáře pochválili. Mario Díaz-Balart, americký kongresman z Floridy, řekl, že po „desítkách let utrpení, tragédií a bolesti“ se režim v Havaně blíží ke svému konci.

Caracas a Washington pracují na dohodě v hodnotě 2 miliard dolarů o dodávkách až 50 milionů barelů venezuelské ropy do USA, přičemž výnosy budou uloženy na účtech pod dohledem amerického ministerstva financí – jde o test vztahů mezi Trumpem a prozatímní prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou.

Trumpova vyjádření přišla poté, co USA v sobotu vyzvaly své občany, aby okamžitě opustili Venezuelu, a to v souvislosti se zprávami, že ozbrojené paramilitární jednotky se snaží vypátrat americké občany v zemi.

V bezpečnostním varování zaslaném v sobotu ministerstvo zahraničí uvedlo, že existují zprávy o ozbrojených členech provládních milicí, známých jako colectivos, kteří zřizují silniční zátarasy a prohledávají auta, aby našli důkazy, že jejich pasažéři jsou občané USA nebo jejich příznivci.

„Občané USA ve Venezuele by měli zůstat ostražití a při cestování po silnici dbát opatrnosti,“ dodalo varování a vyzvalo občany, aby okamžitě odcestovali, nyní když byly obnoveny některé mezinárodní lety z Venezuely.

V rozhovoru pro New York Times minulý týden Trump uvedl, že by v budoucnu rád navštívil Venezuelu poté, co prohlásil, že USA „řídí“ tuto jihoamerickou zemi po odstranění jejího vůdce.

„Myslím, že v určitém okamžiku to bude bezpečné,“ řekl americký prezident novinářům. Varování ministerstva zahraničí však odhalilo, jak nestabilní situace zůstává po víkendovém zásahu speciálních jednotek, při kterém bylo zabito desítky lidí.

V reakci na bezpečnostní varování venezuelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že varování amerického ministerstva zahraničí je „založeno na smyšlených zprávách, jejichž cílem je vyvolat dojem neexistujícího rizika“.

„Venezuela je v absolutním klidu, míru a stabilitě,“ uvedlo ministerstvo. „Všechna obydlená centra, komunikační trasy, kontrolní stanoviště a bezpečnostní zařízení fungují normálně.“ Uvedlo, že vláda je „jediným garantem legitimního monopolu síly a klidu venezuelského lidu“.

Zdroj  v angličtině ZDE

0
Vytisknout
43

Diskuse

Obsah vydání | 12. 1. 2026