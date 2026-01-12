Trump vyzývá Kubu, aby „uzavřela dohodu“ nebo bude čelit následkům
12. 1. 2026
Po Madurově pádu už na komunistický ostrov nepůjde žádná venezuelská ropa ani peníze, říká americký prezident
Donald Trump vyzval Kubu, aby „uzavřela dohodu“ nebo čelila blíže nespecifikovaným následkům, a dodal, že na komunistický karibský ostrov, který je desítky let nepřítelem USA, již nebude proudit venezuelská ropa ani peníze.
Zatímco Kuba, blízký spojenec Venezuely a hlavní příjemce její ropy, se připravovala na možné rozsáhlé nepokoje po sesazení Nicoláse Madura z pozice vůdce jihoamerické země, americký prezident v neděli zesílil své výhrůžné výroky.
„NA KUBU UŽ NEBUDE PŘITÉKAT ŽÁDNÁ ROPA ANI PENÍZE – VŮBEC NIC!“ napsal Trump na své platformě Truth Social. „Důrazně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, NEŽ BUDE POZDĚ.“
Neuváděl žádné podrobnosti o tom, jaká by taková dohoda mohla být.
Venezuela je největším dodavatelem ropy na Kubu, ale kvůli přísné ropné blokádě USA ukazují údaje o lodní dopravě, že od minulého týdne, kdy americké síly zajaly Madura, neopustila venezuelské přístavy žádná nákladní loď směřující do této karibské země.
Při americkém útoku bylo zabito desítky venezuelských a kubánských bezpečnostních pracovníků, po čemž Trump prohlásil, že Kuba je „připravena padnout“, a poukázal na hlubokou ekonomickou krizi ostrova a na to, že bez levné venezuelské ropy bude pro Havanu obtížné „vydržet“.
V neděli ráno americký prezident zveřejnil zprávu, ve které naznačil, že novým prezidentem země by se mohl stát americký ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče byli kubánští imigranti, a dodal: „To se mi líbí!“
V samostatném příspěvku krátce poté Trump uvedl, že Kuba „po mnoho let žila z velkého množství ROPY a PENĚZ z Venezuely. Na oplátku Kuba poskytovala ‚bezpečnostní služby‘ posledním dvěma venezuelským diktátorům, ALE UŽ NE!“
„Většina těchto Kubánců ZEMŘELA při útoku USA minulý týden a Venezuela už nepotřebuje ochranu před zločinci a vyděrači, kteří ji tolik let drželi jako rukojmí.“
Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez uvedl, že Kuba nebyla odměněna za bezpečnostní služby poskytované jiné zemi a že má právo dovážet palivo z jakékoli země. Obvinil USA z „kriminálního“ chování.
Někteří republikánští zákonodárci v neděli Trumpa za jeho agresivní komentáře pochválili. Mario Díaz-Balart, americký kongresman z Floridy, řekl, že po „desítkách let utrpení, tragédií a bolesti“ se režim v Havaně blíží ke svému konci.
Caracas a Washington pracují na dohodě v hodnotě 2 miliard dolarů o dodávkách až 50 milionů barelů venezuelské ropy do USA, přičemž výnosy budou uloženy na účtech pod dohledem amerického ministerstva financí – jde o test vztahů mezi Trumpem a prozatímní prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou.
Trumpova vyjádření přišla poté, co USA v sobotu vyzvaly své občany, aby okamžitě opustili Venezuelu, a to v souvislosti se zprávami, že ozbrojené paramilitární jednotky se snaží vypátrat americké občany v zemi.
V bezpečnostním varování zaslaném v sobotu ministerstvo zahraničí uvedlo, že existují zprávy o ozbrojených členech provládních milicí, známých jako colectivos, kteří zřizují silniční zátarasy a prohledávají auta, aby našli důkazy, že jejich pasažéři jsou občané USA nebo jejich příznivci.
„Občané USA ve Venezuele by měli zůstat ostražití a při cestování po silnici dbát opatrnosti,“ dodalo varování a vyzvalo občany, aby okamžitě odcestovali, nyní když byly obnoveny některé mezinárodní lety z Venezuely.
V rozhovoru pro New York Times minulý týden Trump uvedl, že by v budoucnu rád navštívil Venezuelu poté, co prohlásil, že USA „řídí“ tuto jihoamerickou zemi po odstranění jejího vůdce.
„Myslím, že v určitém okamžiku to bude bezpečné,“ řekl americký prezident novinářům. Varování ministerstva zahraničí však odhalilo, jak nestabilní situace zůstává po víkendovém zásahu speciálních jednotek, při kterém bylo zabito desítky lidí.
V reakci na bezpečnostní varování venezuelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že varování amerického ministerstva zahraničí je „založeno na smyšlených zprávách, jejichž cílem je vyvolat dojem neexistujícího rizika“.
„Venezuela je v absolutním klidu, míru a stabilitě,“ uvedlo ministerstvo. „Všechna obydlená centra, komunikační trasy, kontrolní stanoviště a bezpečnostní zařízení fungují normálně.“ Uvedlo, že vláda je „jediným garantem legitimního monopolu síly a klidu venezuelského lidu“.
Zdroj v angličtině ZDE
