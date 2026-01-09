Stát dokáže pomalu, ale jistě utlačovat své občany. Proč se Spojené království vydává cestou Viktora Orbána v Maďarsku?
Vím dost o omezování občanských práv, abych se obávala toho, co nyní vidím ve Spojeném království, píše Lydia Gall z organizace Human Rights Watch
Na vlastní oči jsem viděla pomalé omezování právního státu v Maďarsku. Nezačalo to jedním šokujícím činem, ale tichými změnami v právních předpisech, které omezily prostor pro nesouhlas; každý krok byl ospravedlňován jako rozumný nebo nezbytný, až se najednou demokracie sama o sobě jevila spíše jako divadelní představení než jako realita. Při sledování současného vývoje ve Velké Británii je nemožné necítit nepříjemný pocit déjà vu.
V posledních několika letech zavedla Británie řadu zákonů, které drasticky omezily právo na protest. Zákon o policii, trestné činnosti, trestání a soudech z roku 2022 (Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022) a zákon o veřejném pořádku z roku 2023 (Public Order Act 2023) udělují policii rozsáhlé pravomoci k omezování demonstrací, kriminalizaci pokojných taktik a zatýkání lidí na základě vágních důvodů, že mohli způsobit vážné narušení nebo nepokoje. Následovaly stovky zatčení, včetně zatčení za pomalý pochod, držení se za ruce nebo nošení protestního vybavení. Mnozí ze zatčených čelili trestnímu stíhání, soudy jim ukládaly pokuty a v některých případech i dlouhé tresty odnětí svobody za mírové protestní aktivity, což ještě více posílilo odrazující účinek těchto zákonů.
Úředníci tvrdí, že tato opatření slouží k udržení rovnováhy a veřejného pořádku. Rovnováha se však přiklonila na stranu kontroly. Protestující i právní pozorovatelé popisují zmatek ohledně toho, co je zákonné, nekonzistentní policejní pokyny a svévolná zatýkání, a to i v případech, kdy organizátoři předem koordinovali své akce s policií. Aktivisté jsou vězněni za činy, které by ještě před několika lety vedly k propuštění, pokutě nebo podmíněnému trestu. Výsledkem je rostoucí nejistota a váhání, které odrazuje lidi od toho, aby se vyjadřovali nebo vycházeli do ulic.
Tento vzorec je až příliš známý. V Maďarsku Viktora Orbána se autoritářství zakořenilo prostřednictvím neustálého upevňování vládní moci. Pod záminkou zachování „pořádku“ a „bezpečnosti“ vláda omezila veřejná shromáždění a umlčela kritické hlasy. Nezávislé instituce, od soudnictví a regulačních orgánů médií po univerzity a kulturní instituce, byly systematicky oslabovány nebo převzaty, čímž se zajistilo, že státní moc zasahuje téměř do všech oblastí veřejného života.
Zkušenosti Maďarska ukazují, jak křehká se demokracie stává, když dochází k erozi právních záruk, a jak rychle se zákony psané neutrálním jazykem mohou stát nástroji represe. Tato trajektorie by měla sloužit jako varovný signál pro Spojené království, kde zmenšující se prostor pro protesty a nesouhlas ohrožuje demokracii. Právní stát závisí na právních omezeních, která zavazují samotný stát. Když se tyto limity oslabí, když vágní legislativa dává volnost výkonné moci nebo policii, otevírají se dveře ke zneužití.
Toto nebezpečí se jasně projevilo loni ve Velké Británii, když nejvyšší soud rozhodl, že tehdejší ministryně vnitra Suella Bravermanová jednala protiprávně, když snížila prahovou hodnotu pro protesty z „závažného“ na „více než drobné“ narušení, což byl pokus usnadnit policii úplné potlačení protestů. Rozhodnutí labouristické vlády bránit tyto nezákonné předpisy u soudu, místo aby je zrušila, bylo znepokojivým signálem, že napříč politickým spektrem je instinkt kontrolovat nesouhlas hluboce zakořeněn.
Toto plíživé rozšiřování státní moci se rozšířilo daleko za hranice ulic. Zákaz skupiny Palestine Action jako údajně teroristické organizace znamenal alarmující novou fázi, kdy se občanská neposlušnost sama o sobě spojila s extremismem. Odborníci OSN varovali, že takové akce stírají hranici mezi legitimním aktivismem a terorismem, což připomíná autoritářské taktiky potlačování opozice pod záminkou bezpečnosti.
Spojené království není Maďarsko, ale směr, kterým se ubírá, je alarmujícím způsobem podobný. Nenechte se mýlit, tato nová pravomoc ve Spojeném království nemusí být vykonávána těmi, kteří slibují, že ji budou používat zodpovědně. Zákony přetrvávají vlády. Dnešní „protipovstalecké“ pravomoci mohou být zítra použity k potlačení stávek, umlčení novinářů nebo k útoku na menšinové komunity.
Poučení z Maďarska je, jak rychle mohou vlády manipulovat se zákony, aby sloužily politickým cílům, a jak těžké je to zvrátit. Právní rámce, které omezují práva, zřídka zůstávají nečinné – jsou využívány, rozšiřovány a zneužívány těmi, pro které jsou výhodné.
Britské orgány, včetně ústřední a místní správy, policie a soudnictví, mohou stále změnit kurz. To znamená zrušit nebo pozměnit nejrepresivnější prvky nedávných zákonů o protestech, ukončit používání bezdůvodných nebo „bez podezření“ zastavení a prohlídek a zavázat se k plné transparentnosti a odpovědnosti při výkonu policejních pravomocí. Především to znamená uznat, že nesouhlas, bez ohledu na to, jak rušivý nebo nepříjemný je, není hrozbou pro demokracii, ale její zárukou.
Svoboda shromažďování není dar, který vlády udělují svým občanům; je to právo, které chrání občany před jejich vládami. Podívejte se na Maďarsko. Británie by se neměla muset poučit touto tvrdou lekcí.
