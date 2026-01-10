Elon Musk tvrdí, že Velká Británie chce potlačit svobodu projevu, zatímco jeho X (Twitter) čelí možnému zákazu
Britští ministři varují, že platforma X by mohla být zablokována, protože Grok AI vytváýření sexualizované záběry bez souhlasu obětí
Někteří uživatelé začali požadovat, aby na tělech žen byly vidět modřiny a aby byly do obrázků přidány krvavé skvrny. Ženy jsou zobrazovány svázané, s roubíkem v ústech a zastřelené
Elon Musk obvinil britskou vládu, že chce potlačit svobodu projevu poté, co britští ministři pohrozili pokutami a možným zákazem jeho sociální sítě X poté, co začal její AI nástroj Grok používán k vytváření sexualiuzovaných žen a dětí bez jejich souhlasu.
Miliardář tvrdil, že Grok byla v pátek večer nejstahovanější aplikací v britském App Store poté, co ministři pohrozili přijetím opatření, pokud nebude odstraněna funkce vytváření sexualizovaných záběrů
V reakci na hrozby zákazu ze strany vlády Musk napsal: „Chtějí jen potlačit svobodu projevu“.
Tisíce žen čelily zneužívání ze strany uživatelů AI nástroje, který byl nejprve použit k digitálnímu odstranění oblečení z fotografií, na nichž byly ženy oblečené, a nahrazení ho obrázky, na nichž měly na sobě mikro bikiny, a poté k extrémní manipulaci s obrázky.
Fotografie dospívajících dívek a dětí byly upraveny tak, aby na nich byly zobrazeny v plavkách, což vedlo odborníky k tvrzení, že část obsahu by mohla být klasifikována jako materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí.
Ministryně pro technologie Liz Kendallová v pátek uvedla, že ministři vážně zvažují možnost zablokování přístupu k X ve Velké Británii.
Uvedla, že očekává, že britskýž úřad pro regulaci médií Ofcom, který tento týden oznámil, že od platformy požaduje urgentní odpovědi, oznámí opatření „během několika dní, ne týdnů“.
„X se musí vzpamatovat a tento materiál odstranit,“ řekla. „A připomínám jim, že zákon o bezpečnosti online obsahuje záložní pravomoci k blokování přístupu ke službám, pokud odmítají dodržovat zákon pro obyvatele Velké Británie. A pokud se Ofcom rozhodne tyto pravomoci využít, bude mít plnou podporu vlády.“
X v pátek částečně omezil přístup k Groku. Jeho veřejný účet ztratil schopnost generovat obrázky na žádost bezplatných uživatelů, takže tato funkce je k dispozici pouze placeným předplatitelům. Zdá se také, že přestal vytvářet obrázky bikin.
Aplikace Grok, která však nevytváří obrázky veřejně, je stále schopna vytvářet sexuálně explicitní materiál z fotografií žen.
Jiné aplikace pro nahotu jsou stále k dispozici. Poslankyně za labouristickou stranu Jess Asato, která vede kampaň proti sexuálnímu zneužívání a obtěžování žen, uvedla, že je naléhavě nutné přijmout legislativu zakazující takové aplikace.
Na sociálních médiích napsala: „Nejde jen o XAi. Tento nástroj pro nahotu byl včera inzerován na @YouTube.
„Nebyla porušena žádná pravidla, uvedla společnost @Google v reakci na hlášení.
„Naše legislativa týkající se nahoty musí být urychleně přijata.“
