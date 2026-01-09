Rusko: Státní duma navrhla zasáhnout Evropu raketou Orešnik a potopit americké lodě
Akce Spojených států proti tankeru jsou obyčejným pirátstvím a jsou v podstatě pokusem na ruském území, řekl Alexej Žuravljov, zástupce předsedy Výboru pro obranu Dumy.
"Zaútočit torpédy, potopit pár amerických pobřežních stráží – obvykle hlídají pobřeží několik tisíc kilometrů od něj – myslím, že Spojené státy, které jsou po speciální operaci ve Venezuele v jakési euforii beztrestnosti, lze nyní zastavit jen takovým cvaknutím na nose," navrhl Žuravljov.
Poslanec Dumy Andrej Guruljov uvedl, že operace proti Marineru je součástí příprav Západu na velkou válku. Podle něj musí být Rusko proaktivní a ničit "nepřátelskou logistiku" jakýmikoli prostředky, až po Orešnik.
"Co nám brání v útocích, například na Rheinmetall, který vyrábí munici pro Ukrajinu? Nic nepřekáží," řekl Guruljov. "A tady munice skončí. Potřebujeme politickou vůli přerušit všechny kanály."
Tanker Mariner, který opustil Venezuelu a na moři změnil svou vlajku na ruskou, byl zadržen silami americké pobřežní stráže za podpory námořnictva mezi Británií a Islandem, přestože Moskva diplomatickými kanály požádala o zastavení pronásledování lodi.
Tanker, který mířil do Murmansku, byl zadržen za porušení amerických sankcí na základě příkazu vydaného federálním soudem USA, uvedlo Evropské velení USA (EUCOM). Podle agentury Reuters Rusko vyslalo ponorku a válečné lodě, aby loď eskortovaly, ale nezabránily zadržení tankeru, který odplul z Venezuely pod falešnou vlajkou (údajně byl registrován v Guyaně).
Posádka lodi, včetně ruských občanů, bude postavena před soud, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Caroline Levitt.
