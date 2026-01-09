Americký Senát prosazuje rezoluci o válečných pravomocích, aby zabránil Trumpovi v dalších vojenských akcích ve Venezuele
9. 1. 2026
Rezoluce podaná demokraty vyžaduje, aby americký prezident požádal Kongres o souhlas s použitím vojenské síly proti Venezuele
Americký Senát ve čtvrtek prosadil dvoustrannou rezoluci o válečných pravomocích, která má zabránit Donaldovi Trumpovi v dalších vojenských akcích proti Venezuele poté, co nařídil víkendový útok s cílem zajmout prezidenta této země Nicoláse Madura, aniž by o tom předem informoval Kongres.
Opatření bylo schváleno 52 hlasy senátorů, 47 bylo proti. Všichni demokraté hlasovali pro rezoluci, stejně jako republikáni Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley a Susan Collins.
Pokud Senát návrh schválí, bude muset projít Sněmovnou reprezentantů a být podepsán Trumpem, aby mohl vstoupit v platnost.
Hlasování bylo významnou výtkou prezidentovi a Trump na to reagoval tím, že republikánští senátoři, kteří návrh podpořili, „by už nikdy neměli být zvoleni do úřadu“.
„Toto hlasování značně brání americké sebeobraně a národní bezpečnosti a omezuje pravomoc prezidenta jako vrchního velitele,“ napsal na Truth Social. Trump dále označil rezoluci o válečných pravomocích, zákon z doby války ve Vietnamu, který Kongres přijal, aby zabránil prezidentům vést neschválené války, za „neústavní“.
Usnesení předložené demokratickým senátorem Timem Kainem vyžaduje, aby Trump před útokem nebo jiným použitím armády proti Venezuele požádal o povolení. Po sobotním zátahu, při kterém americké speciální jednotky zaútočily na venezuelské hlavní město Caracas a odvezly Madura do New Yorku, aby tam čelil soudu za obvinění související s „narkoterorismem“, prezident řekl, že o tom předem neinformoval zákonodárce, protože „Kongres má tendenci informace vynášet“.
To vyvolalo pobouření mezi demokraty a některými republikány, kteří argumentovali, že razie byla nelegální a hrozilo, že uvrhne Spojené státy do dlouhodobého konfliktu.
„Po víkendových akcích vlády, které vedly k několika zraněním amerických vojáků, musí Kongres sdělit americké veřejnosti, jaká je jeho pozice,“ řekl Kaine v úterním projevu v Senátu.
Obavy z účasti USA ve Venezuele „vyplývají z instinktivní moudrosti amerického lidu, která říká, že válka by měla být až posledním řešením a neměla by být zahájena na základě rozhodnutí jedné osoby“, dodal.
Toto usnesení bylo posledním návrhem demokratické menšiny v Kongresu, který měl zastavit Trumpovu kampaň proti venezuelské vládě, která se v září zintenzivnila, když Trump schválil letecké údery na lodě u pobřeží Venezuely, které podle něj převážely drogy.
Při těchto útocích zahynulo nejméně 110 lidí a odborníci zpochybňují Trumpovo tvrzení, že lodě převážely fentanyl na pobřeží USA. Kontroverze se zintenzivnila poté, co vyšlo najevo, že armáda se rozhodla zabít dva přeživší z útoku, místo aby je zajala.
Předchozí rezoluce o válečných pravomocích předložené v obou komorách neuspěly – i když jen těsně – v získání dostatečné podpory republikánské většiny, aby mohly být přijaty. Mnozí členové Republikánské strany chválili Trumpovy útoky na Venezuelu i vydání Madura jako účinné využití moci USA
„Svět je bezpečnější, protože Maduro je zadržen v rukou amerického soudního systému,“ řekl ve středu Mike Johnson, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů, poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth a ministr zahraničí Marco Rubio informovali členy obou komor.
Johnson dodal: „Prezident Trump je silný prezident, který podniká rozhodné kroky, a to vysílá důležitý signál ostatním nebezpečným lidem, teroristům a tyranům po celém světě. Myslím, že to je důležitá role, kterou Amerika musí hrát.“
Paul, senátor za Kentucky, který byl spolupředkladatelem rezoluce, a Murkowski z Aljašky byli jedinými republikány, kteří se důsledně odklonili od své strany a podpořili dřívější pokusy o získání válečných pravomocí. V komentáři pro novináře den předtím Paul argumentoval, že Kongres musí prosadit svou autoritu nad vedením války, i když je vojenská operace úspěšná, jinak riskuje, že země bude „řízena v nouzovém režimu“.
„Důvod, proč z principu argumentujete proti věcem, které se zdají být dobré, není vždy kvůli současnému prezidentovi, ale kvůli příštímu prezidentovi,“ řekl.
Trumpovy hysterické útoky se netýkaly jen Collinse, Murkowskiové a Paula – několika republikánských senátorů, kteří jsou známí tím, že se prezidentovi vzpírají –, ale také Younga a Hawleyho, kteří se mu málokdy staví na odpor. Po hlasování Hawley, který zastupuje stát Missouri, v prohlášení uvedl: „Podle mého výkladu ústavy, pokud prezident v budoucnu pocítí potřebu vyslat tam vojáky, bude o tom muset hlasovat Kongres.“
Senátor Young z Indiany poznamenal, že usnesení omezuje budoucí vojenské akce, nikoli však zátah, při kterém byl zadržen Maduro, který senátor ocenil.
„Prezident Trump vedl kampaň proti nekonečným válkám a já ho v tomto postoji silně podporuji. Dlouhotrvající kampaň ve Venezuele za účasti americké armády, i když neúmyslná, by byla v rozporu s cílem prezidenta Trumpa ukončit zahraniční zapletení,“ uvedl.
„Ústava vyžaduje, aby Kongres nejprve schválil operace zahrnující vyslání amerických vojáků, a mým dnešním hlasováním potvrzuji tuto dlouhodobou roli Kongresu.“
Na dotaz novinářů v Kapitolu ohledně kritiky prezidenta Young odpověděl, že „nemá žádné obavy a nemá k tomu co říct“.
Demokratický senátor John Fetterman, který zastupuje swingový stát Pensylvánie, ocenil sobotní útok jako „pozitivní pro Venezuelu“, ale uvedl, že hlasoval pro rezoluci, „abychom mohli pokračovat v této důležité debatě v Senátu“.
Kaine řekl, že očekává, že zákonodárci předloží další rezoluce o válečných pravomocích, jejichž cílem je zastavit nepřátelské akce vůči Nigérii, Kubě, Mexiku a Kolumbii – všem zemím, které Trump v uplynulém roce napadl nebo jimž vyhrožoval útokem.
Krátce po hlasování v Senátu předložila skupina demokratů ve Sněmovně reprezentantů podobnou rezoluci o válečných pravomocích týkající se Venezuely.
„Maduro byl hrozný tyran a strašný člověk. Nikdo tady o tom nepochybuje. Ale pokud jde o vystavení amerických vojáků nebezpečí, rozhoduje o tom Kongres, a to neříkám já, ale ústava,“ uvedl Jim McGovern, kongresman a předkladatel návrhu.
Zdroj v angličtině ZDE
