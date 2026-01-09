EU začala připravovat plán pro případ Trumpova útoku na Grónsko
9. 1. 2026
Mezi možnými scénáři reakce na kroky Spojených států zvažuje EU politický kompromis. Mluvíme o receptu, který umožní Washingtonu vyhlásit "vítězství", aniž by zasahoval do suverenity Dánska a Grónska. Konkrétně se diskutuje myšlenka zprostředkování NATO, jak tomu bylo dříve ve sporu mezi ostatními členy aliance – Tureckem a Řeckem. "Vše, co lze udělat pro posílení přítomnosti aliance u Grónska a splnění Trumpových požadavků, musí být využito na maximum," uvedl zdroj z Politico v NATO.
Další možností, kterou EU zvažuje, je téměř zdvojnásobit financování Grónska, na 530 milionů eur od roku 2028. Na pozadí Trumpových prohlášení, že vstup ostrova do Spojených států mu slibuje významné investice, se EU a Dánsko proto pokusí přesvědčit Grónsko, že mohou nabídnout "výnosnější možnost", poznamenává Politico.
Pokud diplomatická opatření nebudou fungovat, EU zvažuje využití ekonomického pákového vlivu, včetně uvalení cel a daní na americké firmy, stejně jako zákaz investic do evropské ekonomiky. Podle evropských představitelů dává objem vývozu EU do Spojených států Bruselu určité příležitosti k ovlivnění, ale to bude vyžadovat "politickou odhodlanost".
Pokud se však Spojené státy rozhodnou převzít kontrolu nad Grónskem silou, bude Dánsko právně povinno reagovat na zásah proti svému území. V této souvislosti evropské země diskutují o nasazení svých vojsk na ostrově na žádost Kodaně, aby zvýšily cenu možného vojenského kroku pro Washington. Současně zdroje Politico přiznaly, že takové síly nebudou schopny zastavit Spojené státy, ale mohou hrát odstrašující roli.
Podle Thomase Crosbyho, odborníka na ozbrojené síly USA z Královské dánské obranné školy, pokud Američané pošlou malou skupinu vojáků k obsazení Grónska, mohou být odsouzeni k zatčení, protože by páchali zločin. Zároveň nevylučoval, že evropské síly by mohly utrpět ztráty v důsledku střetu s americkou armádou.
Dříve Trump nevyloučil možnost použití vojenské síly k nastolení kontroly nad Grónskem. Zdůraznil, že Washington "zoufale potřebuje" toto území, aby zajistil vlastní bezpečnost a zároveň omezil Rusko a Čínu v Arktidě. Současně Trumpův zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry řekl, že Spojené státy nemají cíl "dobýt někoho". Místo toho Washington nabízí "ekonomickou sílu a ochranu". Tisková mluvčí Bílého domu Caroline Levitt poznamenala, že myšlenka získání Grónska "není nová a američtí prezidenti o ní diskutují již od 19. století."
