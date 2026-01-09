"Silné pokušení rozdělit svět." Macron učinil tvrdé prohlášení o Spojených státech

9. 1. 2026

Spojené státy nyní vyvolávají neshody se svými spojenci. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl 8. ledna při projevu k velvyslancům země.

Washington se postupně obrací zády k jednotlivým spojencům, což podle něj způsobuje změny ve světovém řádu.

Mechanismy multilaterální spolupráce "fungují stále hůř". Je čas na "velmocí, které jsou v silném pokušení rozdělit si svět mezi sebe," řekl francouzský státník.

Macron řekl, že Francie "odmítá nový kolonialismus a nový imperialismus, stejně jako vazalství a kapitulaci". Podle jeho názoru Francie a Evropa jdou správným směrem a usilují o menší závislost na Spojených státech a Číně.

Uvedl potřebu chránit a posílit evropskou regulaci sektoru high-tech, který "je cílem pro Spojené státy".

