USA ruší své členství v 66 mezinárodních organizacích a izolují se tak od světa
8. 1. 2026
Rozhořčení nad tím, že Trump vystoupil z klíčové klimatické dohody OSN spolu s desítkami mezinárodních organizací
Odborníci označují rozhodnutí opustit UNFCCC za „trapné“, prezident nařídil vystoupení z 66 mezinárodních skupin
Donald Trump vyvolal rozhořčení, když oznámil, že USA vystoupí ze základní mezinárodní dohody o řešení klimatické krize, čímž upevnil naprostou izolaci USA od globálních snah čelit nebezpečně stoupajícím teplotám.
Ve středu vydaném prezidentském memorandu Trump odstoupil od Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) spolu s 65 dalšími organizacemi, agenturami a komisemi, které označil za „v rozporu se zájmy Spojených států“.
Smlouva UNFCCC tvoří základ mezinárodní spolupráce v boji proti klimatické krizi a od svého vzniku před 34 lety ji podepsaly všechny země světa. Americký Senát smlouvu ratifikoval v říjnu 1992.
Trump však pravidelně zesměšňoval klimatickou vědu jako „podvod“ a „hoax“ a jako prezident aktivně bránil projektům čisté energie a dalším klimatickým politikám, čímž se snažil přimět USA a další země, aby zůstaly věrné fosilním palivům, která způsobují katastrofální vlny veder, bouře, sucha a konflikty, které ohrožují miliardy lidí po celém světě.
„Je to krátkozraké, trapné a pošetilé rozhodnutí,“ řekla Gina McCarthyová, která byla hlavní poradkyní Joea Bidena pro otázky klimatu v Bílém domě.
„Jako jediná země na světě, která není součástí smlouvy UNFCCC, Trumpova administrativa zahazuje desítky let vedoucího postavení USA v oblasti změny klimatu a globální spolupráce. Tato administrativa ztrácí schopnost naší země ovlivňovat investice, politiky a rozhodnutí v hodnotě bilionů dolarů, které by posunuly naši ekonomiku vpřed a chránily nás před nákladnými katastrofami, které pustoší naši zemi.“
Manish Bapna, prezident Rady na ochranu přírodních zdrojů, řekl, že Trumpovo rozhodnutí vystoupit z UNFCCC je „nevynucenou chybou“ a „sebezničujícím“, protože dále oslabí schopnost USA konkurovat Číně, která má stále větší dominanci v rychle se rozvíjejících odvětvích čistých energetických technologií.
„Zatímco Trumpova administrativa se vzdává globálního vedení Spojených států amerických, ostatní svět pokračuje v přechodu na čistší zdroje energie a přijímá opatření v oblasti klimatu,“ řekl Bapna.
„Trumpova administrativa se vzdává bilionů dolarů v investicích, které přechod na čistou energii přináší národům ochotným následovat vědu a přijmout nejčistší a nejlevnější zdroje energie.“
Memorandum Bílého domu, které podtrhuje nepřátelský postoj administrativy k jakýmkoli opatřením zaměřeným na řešení klimatických změn, které jsou nyní horší než kdykoli v historii lidské civilizace, také uvádí, že USA vystoupí z Mezivládního panelu pro změnu klimatu, nejvyššího orgánu OSN pro klimatickou vědu, a také z řady dalších mezinárodních environmentálních organizací, včetně Mezinárodní asociace pro obnovitelnou energii, Mezinárodní solární aliance a Mezinárodní unie pro ochranu přírody.
V loňském roce Trump oznámil, že USA vystoupí z pařížské klimatické dohody, v níž se země zavázaly omezit nebezpečné globální oteplování, a administrativa také odmítla vyslat delegaci na klimatické jednání OSN v Brazílii.
Jelikož smlouvu UNFCCC ratifikoval Senát, není jasné, zda ji Trump může jednostranně zrušit, nebo zda se budoucí prezident bude moci k rámcové dohodě znovu připojit bez dalšího hlasování Senátu. „Pokud by tento protiprávní krok zůstal v platnosti, mohlo by to USA navždy vyloučit z klimatické diplomacie,“ uvedl Jean Su, ředitel pro energetickou spravedlnost v Centru pro biologickou rozmanitost.
Marco Rubio, ministr zahraničí USA, ve svém prohlášení uvedl, že dohody, které administrativa ve středu zrušila, jsou „často ovládány progresivní ideologií a odtrženy od národních zájmů“.
Klimatická krize je ve skutečnosti předmětem vědeckého konsensu a již nyní má měřitelný a rostoucí dopad na ekonomiky a životy lidí. V USA rekordní počet extrémních povětrnostních katastrof nutí pojišťovny opouštět státy, což podkopává trh s nemovitostmi v zemi. Vědci varují, že globální teploty překročí dříve dohodnuté prahové hodnoty, což vyvolá další zhoršení katastrof.
„V den prvního výročí lesních požárů, které připravily o život desítky lidí, tisíce domů a pocit bezpečí milionů obyvatel, když proměnily komunity v Los Angeles v popel, Trump dává jasně najevo, že nemá zájem chránit Američany před rychle rostoucími dopady zhoršující se klimatické krize na naše zdraví a bezpečnost,“ řekl Loren Blackford, výkonný ředitel Sierra Club. „To není vůdcovství. To je zbabělost.“
Al Gore, bývalý viceprezident USA a aktivista v oblasti klimatu, řekl: „Trumpova administrativa se od prvního dne odvrací od klimatické krize, vyvázala Spojené státy z Pařížské dohody, rozebrala americkou vědeckou infrastrukturu, omezila přístup k údajům o emisích skleníkových plynů a ukončila nezbytné investice do přechodu na čistou energii.“
„Udělali to na příkaz ropného průmyslu, aby miliardáři mohli vydělat ještě více peněz, zatímco znečišťují naši planetu a ohrožují lidi v Americe i po celém světě,“ řekl Gore.
Mezi další organizace a agentury, z nichž USA vystoupí, patří Carbon Free Energy Compact, Univerzita OSN, Mezinárodní poradní výbor pro bavlnu, Mezinárodní organizace pro tropické dřevo, Partnerství pro atlantickou spolupráci, Panamerický institut pro geografii a historii, Mezinárodní federace uměleckých rad a kulturních agentur a Mezinárodní studijní skupina pro olovo a zinek.
