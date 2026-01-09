Nejméně pět tankerů s venezuelskou ropou změnilo vlajku na ruskou

9. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta
Zajatá loď Bella 1 (nové jméno Marineru) byla jednou z nejméně pěti tankerů, které po obsazení lodi Skipper americkými silami 10. prosince změnily vlajku na ruskou. Informoval o tom Washington Post, který analyzoval satelitní snímky nezávislé firmy TankerTrackers.com.

Námořní odborníci upozorňují, že řádná změna vlajky obvykle trvá několik týdnů a zahrnuje testování, inspekci a certifikaci sledovacího zařízení.

Rychlá změna vlajky u tankeru Bella 1 naznačuje, že pravděpodobně nebyly provedeny standardní kontroly.

Gonzalo Saiz, výzkumník sankcí z Royal United Services Institute, poznamenal, že se od Spojených států očekává, že nebudou prohledávat lodě plující pod ruskou vlajkou. Podle něj zajetí tankeru Bella 1 ukazuje mezinárodnímu společenství připravenost Spojených států jednat bez ohledu na vlajku lodi.

