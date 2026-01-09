Nejméně pět tankerů s venezuelskou ropou změnilo vlajku na ruskou
9. 1. 2026
Námořní odborníci upozorňují, že řádná změna vlajky obvykle trvá několik týdnů a zahrnuje testování, inspekci a certifikaci sledovacího zařízení.
Rychlá změna vlajky u tankeru Bella 1 naznačuje, že pravděpodobně nebyly provedeny standardní kontroly.
Gonzalo Saiz, výzkumník sankcí z Royal United Services Institute, poznamenal, že se od Spojených států očekává, že nebudou prohledávat lodě plující pod ruskou vlajkou. Podle něj zajetí tankeru Bella 1 ukazuje mezinárodnímu společenství připravenost Spojených států jednat bez ohledu na vlajku lodi.
Zdroj v angličtině: ZDE
