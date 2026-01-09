Venezuelský režim rychle upevňuje svou moc
9. 1. 2026
Za prvé, vyrostla mu nová hlava. Dne 5. ledna byla Delcy Rodríguez, Madurova viceprezidentka, slavnostně uvedena do úřadu jako dočasná prezidentka před Národním shromážděním předsedou tohoto orgánu, který je zároveň jejím bratrem. Diosdado Cabello, mocný ministr vnitra, a Vladimir Padrino, ministr obrany, ji zřejmě podporují.
Navzdory zvěstem, že Rodríguez mohla Američanům při jejich nájezdu pomoci, dokonce i Madurův syn, kongresman, prohlásil: "Delcy, máš mou podporu... Národ je v dobrých rukou." Nový postoj ke Spojeným státům je stejně nápadný. "Zveme americkou vládu, aby spolupracovala na agendě spolupráce zaměřené na společný rozvoj," řekla Rodríguez s prudkým obratem oproti svému vzdorovitému tónu ještě den předtím.
