Trump a císařský dvůr ve filmu Amadeus

8. 1. 2026 / Fabiano Golgo

Je tu jedna scéna z filmu Amadeus, která by měla být povinnou projekcí pro každého, kdo by chtěl pochopit, co se děje ve Washingtonu. Císař si sedne ke klavíru. Hraje špatně. Ne katastrofálně — hůř: sebevědomě špatně. A kolem něj se skladatelé usmívají. Tleskají. Klaní se. Ne proto, že by byli hloupí, ale proto, že jsou zbabělci s životopisy. Ta scéna vysvětluje víc o současné americké politice než tisíc analytických studií.

 
Donald Trump není záhada. Je to výkon bez techniky, hluk zaměněný za autoritu, sebevědomí povýšené na metafyziku. Stejně jako císař v Amadeovi si plete klaviaturu s trůnem a hlasitost s talentem. Hraje — a očekává potlesk. Ne proto, že by si ho zasloužil, ale proto, že vlastní místnost.

Skandál není Trump. Skandálem je orchestr.

Marco Rubio ví, že Trump hrát neumí. Lindsey Graham to ví také. Věděli to předtím, během tohoto i potom. Slyšeli každý falešný tón, každý neobratný akord, každé narcistní glissando. A přesto tleskají. Hůř: vysvětlují, proč je potlesk nutný.

Tohle není loajalita. Loajalita předpokládá víru. Tohle je kariérní akustika — schopnost naladit vlastní morální tóninu na nejhlasitějšího muže v místnosti.

Rubio kdysi mluvil o institucích. Dnes překládá improvizaci do doktríny. Graham kdysi varoval před nebezpečím. Dnes se usmívá jako vrchní číšník, který vítá chaos u stolu. To nejsou muži, kteří změnili názor; změnili páteř.

V Amadeovi Salieri trpí, protože rozpozná genialitu, ale nedokáže se k ní přiblížit. Rubio a Graham trpí opačnou tragédií: rozpoznávají průměrnost a podřizují se jí. Ani se nesnaží to maskovat jako přesvědčování. Předvádějí obdiv jako úředníci lichocení.

A jako všichni dvořané tvrdí, že je to realismus. „Takto funguje moc,“ říkají — jako by cynismus byl moudrost a kapitulace strategie. Pletou si blízkost autority s významem, poslušnost s vlivem. Netvoří hudbu; dodatečně ospravedlňují hluk, který už zazněl.

Císař buší do kláves. Dvořané se hrnou vpřed, aby vysvětlili, proč je to bušení odvážné, autentické, převratné — jakékoli přídavné jméno, které omlouvá mlčení těch, kteří by měli vědět lépe.

To, čeho jsme svědky, není populismus. Je to parazitismus — vzdělaní muži živící se aurou člověka, který pohrdá tím, co sami kdysi tvrdili, že zastupují. Nežijí z idejí, ale z odrazu, jako planety obíhající kolem slunce, o němž soukromě vědí, že je nestabilní.

Salieri měl alespoň tu slušnost trpět v soukromí.

