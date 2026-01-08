Z Izraele se vystěhovávají rekordní počty Izraelců
8. 1. 2026
Proč Izraelci odcházejí v rekordním počtu
Jen za poslední dva roky opustilo zemi více než 150 000 občanů – mnozí z nich s jednosměrnou letenkou a bez plánu na návrat.
Od založení Izraele v roce 1948 považovali jeho vůdci rozšiřování židovské populace za nezbytné pro přežití sionistického projektu: za způsob, jak zajistit trvalou demografickou převahu nad palestinskou populací a stálý přísun vojáků na obranu hranic státu. Vedle snah o zvýšení porodnosti židovského obyvatelstva byla ústředním bodem této strategie podpora židovské imigrace. Téměř automatické udělení občanství na základě zákona o návratu, spojené s finančními pobídkami, mělo za cíl přilákat židy z celého světa a trvale je usadit v novém státě.
Odvrácenou stranou této politiky byla reakce státu na ty, kteří odešli, která byla často otevřeně nepřátelská. Židovští emigranti byli oficiálně označováni jako yordim – „ti, kteří sestupují“ – termín vytvořený v opozici k olim, o nichž se říkalo, že „stoupají“ tím, že imigrují do Izraele.
Morální hierarchie zakotvená v tomto jazyce rámovala emigraci jako osobní a národní selhání spíše než jako neutrální životní volbu (za zmínku stojí například to, že Izrael neumožňuje občanům v zahraničí volit ve volbách, čímž tuto dělící čírui konkretizuje). V roce 1976 tehdejší premiér Jicchak Rabin proslul svým výrokem, že židovští emigranti jsou „padlými slabochy“, což vystihovalo převládající pohrdání státu vůči těm, kteří se rozhodli odejít.
Vzhledem k tomu, že téměř polovina světové židovské populace nyní žije v Izraeli, lze tento projekt v mnoha ohledech považovat za úspěšný. Historie Izraele je však také poznamenána opakujícími se vlnami emigrace, které obvykle vyvolávají krizové situace. Hospodářské poklesy, jako například recese v letech 1966–67, a bezpečnostní šoky, jako například válka Jom Kippur v roce 1973, přiměly značný počet židů k opuštění země.
Emigrace se stala ještě kontroverznějším tématem v izraelské veřejné diskusi na počátku 21. století, kdy stát začal pečlivěji sledovat odchod obyvatel. V tomto období, které se časově shodovalo s druhou intifádou, došlo k nárůstu emigrace mladých, sekulárních Izraelců ze střední a vyšší třídy – k takzvanému „odlivu mozků“. Tento jev vyvolal široké znepokojení mezi izraelskými akademiky a v mainstreamových médiích, kde byl z velké části rámován z kulturního a ekonomického hlediska. V reakci na to stát zahájil kampaně financované z peněz daňových poplatníků, jejichž cílem bylo povzbudit emigranty k návratu, což znamenalo odklon od dřívějšího výhradního zaměření na přilákání židů, kteří nikdy v Izraeli nežili.
V posledních dvou letech se však objevila zcela odlišná vlna odchodů, která představuje rozhodující odklon od dřívějšího chápání emigrace. Změna začala dlouho před 7. říjnem, částečně pod vlivem krajně pravicové vlády Benjamina Netanjahua a jejích snah o oslabení soudnictví. Exodus, který následoval po útoku Hamásu a následném genocidním útoku Izraele na Gazu, však proměnil odchod v něco mnohem náhlého a naléhavého. Izraelci stále častěji nejen odcházejí, ale prchají – kupují si jednosměrné letenky s několikadenním předstihem a často nemají v úmyslu se vrátit.
Podle zprávy Knessetu z října 2025 došlo v roce 2023 k nárůstu izraelské emigrace, kdy 82 800 lidí opustilo zemi za účelem delšího pobytu – což představuje 44% nárůst oproti předchozímu roku. V říjnu 2023 došlo k obzvláště prudkému nárůstu po vypuknutí války. Exodus pokračoval i v roce 2024, kdy jen za prvních osm měsíců bylo zaznamenáno téměř 50 000 odchodů. Poprvé Izrael zaznamenal více dlouhodobých emigrantů než navrátilců, přičemž rok 2023 znamenal největší rozdíl mezi odchodem a návratem v historii státu.
Tento trend pokračoval i v roce 2025. Ve své závěrečné zprávě izraelský Ústřední statistický úřad zjistil, že v průběhu roku opustilo zemi téměř 70 000 Izraelců, zatímco se jich vrátilo pouze 19 000. Tyto údaje potvrdila zpráva zveřejněná Taubovým centrem pro studium sociální politiky, která zjistila, že po letech stabilního růstu se v roce 2025 růst izraelské populace zpomalil. Vědci tento posun přisuzují především prudkému nárůstu emigrace, klesající porodnosti a zvýšené úmrtnosti související s válkou.
Celkem opustilo zemi za poslední dva roky více než 150 000 Izraelců, od nástupu současné vlády k moci se jejich počet zvýšil na více než 200 000.
Výpovědi židů, kteří z Izraele emigrovali. poukazují na hlubokou ztrátu víry v samotný sionistický projekt, což může signalizovat širší systémové rozpadání. Masová emigrace během toho, co stát označuje za existenční krizi, odhaluje zásadní rozpor: pokud má Izrael sloužit jako bezpečné útočiště pro židy, proč se tolik z nich rozhodlo ho opustit? Tento exodus zpochybňuje základní principy sionistické ideologie a odhaluje meze narativů o kolektivní odpovědnosti, které dlouho spojovaly izraelskou společnost.
„Opravdu už není co napravovat“
44letý Asaf dlouhá léta věřil, že v Izraeli a Palestině je stále možná smysluplná změna. On a jeho žena patřili mezi rodiče, kteří pomohli založit dvojjazyčnou arabsko-židovskou školu v Jaffě. Pracoval jako novinář v listě Haaretz – obecně považovaném za jedno z mála levicově orientovaných médií v Izraeli – než v roce 2021 rezignoval, pobouřen tím, co popsal jako odmítnutí svých redaktorů přesně popsat násilí proti Palestincům v Jaffě během masových nepokojů v květnu téhož roku. Rodina se vědomě rozhodla žít v Jaffě, kde žije velké množství palestinsko-izraelského obyvatelstva, namísto segregovaných židovských čtvrtí, které jsou typické pro většinu izraelských měst.
7. říjen a vše, co následovalo, zničilo to, co zbývalo z Asafova odhodlání zůstat.
V 7:20 ráno toho dne Asaf rezervoval letenky pro sebe, svou ženu a jejich dvě dcery. Následující den kolem poledne nastoupili do jednoho z posledních letů provozovaných neizraelskou leteckou společností ze země, každý s jedním kusem příručního zavazadla. První týden je čekal byt přítele v Berlíně.
O dva roky později se Asaf nevrátil, ani na návštěvu. Jeho žena se několikrát vrátila, aby sbalila jejich věci a vyřídila záležitosti, ale rozhodnutí zůstat v Německu padlo již v prosinci 2023. Během těch prvních tří měsíců se rodina přestěhovala mezi šesti byty a Asaf přišel o práci poté, co jeho izraelský zaměstnavatel požadoval, aby fyzicky pobýval v Izraeli – podmínka, o které se domnívá, že byla politicky motivovaná.
„Neměl jsem žádné iluze o realitě, o tom, jak zkurvené a strašné věci byly, ještě před válkou,“ řekl Asaf pro +972. „Věděli jsme, že vzdělávací systém se hroutí, zdravotnictví se rozpadá. A věděli jsme, že armáda se dopouští válečných zločinů. Ale stále existovala iluze, že navzdory všemu armáda splní alespoň to nejnutnější minimum: ochranu izraelských civilistů. Odpoledne 7. října jsme pochopili, že ani to není pravda. Pokud je i toto zničeno, už opravdu není co napravovat.“
Asaf si toho osudného dne všiml ještě něčeho jiného. „Tolik Izraelců začalo říkat děsivé věci, otevřeně mluvili o vraždění lidí v Gaze. To se předtím nikdy nedělo,“ vzpomíná. „Jsou to už dva roky a já se tam nevrátil. Bojím se tam chodit po ulici, protože vím, že se toho účastnilo tolik lidí kolem mě.
„Nebylo to tak, že by to přišlo z ničeho nic,“ dodal. „Všechno to už tam bylo, postupně se to hromadilo. Ale najednou to všechno vyšlo najevo. Sledovat, jak se celá společnost stává nacistickou – to bylo děsivé.“
„Vím, že budu žít v exilu až do konce svých dnů“
V dnech před 7. říjnem již 73letý Arye a jeho žena plánovali návštěvu Berlína, ale ještě si nezarezervovali letenky. „Otázka přestěhování do Berlína byla ve vzduchu už před válkou,“ řekl. „[Moje žena a já] jsme oba v důchodu a náš jediný syn žije tady. Uvažovali jsme o tom, že budeme trávit čas střídavě tu a tam.“
Když toho rána sledovali zprávy, začali sledovat lety a všimli si, že zahraniční letecké společnosti rychle ruší linky do a z Izraele. Během několika hodin se rozhodli odjet dříve, než plánovali, a zajistili si jednosměrné letenky u společnosti El Al na let o deset dní později. „Do 7. října jsem neviděl žádný důvod k tomu, abych úplně opustil zemi,“ řekl.
Ale jakmile válka začala, Arye pochopil, kam se věci ubírají. „Už v listopadu 2023, měsíc po našem příjezdu, jsem se rozhodl, že nechci být součástí genocidy, kterou Izrael začal provádět,“ pokračoval. „Cítil jsem, že jediným – nebo alespoň nejlepším – způsobem, jak se nestát spoluviníkem tohoto zločinu, je opustit zemi.“
Arye zůstal v Německu po dobu 90 dnů, na které mu stačilo turistické vízum, a poté se s manželkou na krátkou dobu vrátil do Izraele, aby sbalili své věci a přestěhovali se natrvalo. Jeho manželka má německé občanství, což celý proces zjednodušilo. O několik měsíců později, v květnu 2024, se definitivně vrátili do Berlína. Zeptal jsem se ho, jaké to je začít znovu v pokročilém věku, opustit známé okolí a celý dosavadní život.
„Nechci znít přehnaně, ale je to dobré. Jako důchodci nemusíme budovat kariéru ani si hledat obživu. Stačí si jen vybrat z nekonečné nabídky kulturních akcí,“ řekl Arye. „Moje žena umí německy, já ne. Snažím se to naučit, ale není to snadné.
Vím, že nikdy nebudu Němcem – že budu žít v exilu až do konce svých dnů. Ale nejsem první,“ pokračoval. „A na exulanty žijeme tím nejprivilegovanějším způsobem, jaký je možný. Náš příjem se nezměnil: V Izraeli jsme měli dvě penze a jako senioři dostáváme starobní důchod od Izraelského národního pojišťovacího ústavu. Také pronajímáme byt v Jeruzalémě. Dokud izraelská ekonomika nekrachuje, jsme v pohodě.“
Arye vzpomíná, že jeho přátelé v Izraeli se obávali, že on a jeho žena budou izolovaní. „Ptali se nás: Kdo budou vaši přátelé v Berlíně? S kým budete chodit do kina nebo do divadla?“ Ale obavy se rychle ukázaly jako neopodstatněné. „Když jsme přijeli, objevili jsme něco velmi zajímavého: do Berlína se přestěhovalo také mnoho párů našeho věku z Izraele, lidí, které trápily přesně stejné věci a kteří se neustále hledali.“
Dnes se Arye a jeho žena pravidelně stýkají se třemi izraelskými páry v Berlíně, které všechny přijely během posledních dvou let. „V Izraeli jsme nikoho z nich neznali,“ řekl. „Všichni jsou ze stejného politického spektra.“
Jako obyvatel Berlína jsem věděl o facebookové skupině, která spojuje izraelské důchodce ve městě. Když jsem se Aryeho zeptal, zda se k ní připojil, řekl, že se jí záměrně vyhýbá: skupina má podle něj vazby na izraelské ministerstvo pro aliju a integraci a on nemá zájem účastnit se čehokoli, co souvisí s izraelským státem.
Později jsem se dozvěděl, že ačkoli byla skupina původně založena soukromými osobami, brzy získala podporu organizace s názvem Zusammen („Společně“ v němčině). Nedávný článek v deníku Haaretz odhalil, že zastřešující organizace spravující Zusammen a podobné iniciativy po celé Evropě – Israeli Community in Europe (ICE) – je značně financována izraelskou vládou. To je jen jeden příklad toho, jak se izraelské státní instituce nadále zakořeňují v životech občanů, kteří se rozhodli odejít.
Ochrana dětí
Mordechai, 42 let, opustil Izrael se svou ženou a dvěma syny 12. října 2023. Stejně jako mnoho jiných emigrantů, kteří hovořili s +972, říká, že rozhodnutí padlo téměř okamžitě. Když 7. října sledovali zprávy, bylo jim jasné, že nejsou v bezpečí – „že nás nikdo nechrání“. Zarezervovali si první dostupný let, který našli, a přistáli na Kypru, odkud se o několik dní později přesunuli do Atén. V listopadu už věděli, že se nevrátí. „V určitém okamžiku jsme pochopili, že tato kapitola našeho života v Izraeli skončila,“ řekl. „Chtěli jsme pro naše děti normální život.
Jejich rozhodnutí ovlivnily také obavy o osobní bezpečnost související s jejich politickou aktivitou. Mordechai se léta věnoval dobrovolnické činnosti v nevládní organizaci, která přepravovala palestinské pacienty z Západního břehu do nemocnic v Izraeli, a pracoval pro organizaci provozující dvojjazyčné školy. V týdnech po 7. říjnu sledoval, jak se jeho kolegové aktivisté stále více stávají terčem. „Byl tam jeden novinář, který byl téměř lynčován za to, že kritizoval jednání izraelských vojáků v Gaze,“ řekl. „Naše politické názory byly veřejné – na sociálních médiích i prostřednictvím naší práce. Opravdu jsme se cítili v nebezpečí.“
Odchod byl podle Mordechaiho také způsobem, jak dostat své děti „z rukou armády“. Jeho synové se nyní usadili v Řecku a jsou rádi, že nemusí čelit povinné vojenské službě v Izraeli. Židovská komunita v Aténách se podle něj semkla, aby podpořila mnoho Izraelců, kteří do města přišli po 7. říjnu.
Noga, 53 let, opustila Izrael a odešla do Itálie rok po 7. říjnu se svými dvěma dětmi. Stejně jako Mordechai se tak rozhodla z touhy zabránit tomu, aby její děti byly odvedeny do armády. „Mému synovi bylo 14, když jsme odjeli,“ řekla. „Bála jsem se, že pokud zůstaneme, projde velmi militaristickým a nacionalistickým školním systémem – vymýváním mozků, společenským tlakem – a nakonec se bude chtít přihlásit do armády.“
Od prvních dnů války se Noga obávala rozsahu devastace, kterou Izrael v Gaze způsobí. To, co ji nakonec přimělo k odchodu, však nebyla jen válka sama o sobě, ale reakce její vlastní komunity během prvního roku genocidy. „Všichni to popírají, jako by žádná válka neprobíhala, jako by každý den nezabíjeli 30 dětí,“ řekla a popsala setkání s přáteli, kde běžné diskuse zastínily jakékoli uznání toho, co se děje v Gaze. „ Mluvili o tom, do které restaurace půjdou v sobotu ráno, co budou dělat s dětmi. Nikdo nemluvil o tom, co my jako společnost děláme v Gaze.
“ Nemohla jsem být součástí této společnosti a nechci, aby v ní vyrůstaly moje děti,“ dodala Noga. „Vychováváme naše děti v tomto prostředí a ani o tom nemluvíme. Cítila jsem se úplně sama, jako bych nemohla nic říct. Byla jsem nucena účastnit se této falešné normality.“
Kdo může odejít?
Je důležité zdůraznit, že většina Izraelců, s nimiž byl pro tento článek proveden rozhovor, jsou aškenázští židé – členové vládnoucí hegemonie v zemi. Mnozí z nich mají dvojí občanství, které často získali díky evropskému původu spojenému s rodinami, které přežily holokaust. Ti, kteří nemají druhý pas, si přesto dokázali vytvořit únikové cesty prostřednictvím vysokoškolského vzdělání, profesní mobility nebo občanství manžela či manželky.
Zároveň je také důležité poznamenat, že velká část izraelské židovské populace, většinou židé neškenazského původu, nemá žádnou reálnou možnost emigrovat. Tato skupina, která tvoří přibližně polovinu izraelské židovské populace, se skládá převážně z potomků židů, které do Izraele v letech 1949–50 přivedly státní orgány ze Středního východu, Afriky a Asie. V počátcích Izraele byli využíváni jako pěšáci k posílení židovského demografického podílu na populaci a od té doby jsou vystaveni trvalé a dobře zdokumentované sociální a ekonomické diskriminaci.
Bez ohledu na tyto vnitřní hierarchie jsou však obě skupiny mnohem méně vystaveny každodennímu násilí, které Izrael rozpoutává po celé zemi, než Palestinci. A židovští izraelští občané si zachovávají možnost odejít – byť jen dočasně – a vrátit se podle libosti (ve skutečnosti mají Izraelci, kteří se vracejí po delším pobytu v zahraničí, nárok na štědré státní dávky). V tomto smyslu funguje izraelské občanství jako forma koloniálního privilegia: poskytuje členům hegemonické skupiny možnost opustit projekt, když se jeho politické a materiální náklady stanou neúnosnými.
Několik respondentů se k tomuto privilegiu otevřeně vyjádřilo. Noga, svobodná matka, řekla, že nemá finanční ani emocionální kapacitu, aby se stala aktivistkou na plný úvazek. „Nejušlechtilejší je zůstat a fyzicky chránit Palestince,“ řekla. „Ale realisticky jsem to nemohla udělat. Zůstat tam, žít tam svůj každodenní život s dětmi, vás nutí účastnit se a normalizovat situaci pouhou svou přítomností.“
Jiní, jako Asaf a Mordechai, kteří strávili roky bojem proti apartheidu a okupaci zevnitř izraelské společnosti, popsali, že dosáhli bodu politického vyčerpání. Cítili, že udělali vše, co bylo v jejich silách, a že na izraelské levici prostě není dost lidí, aby došlo k významné změně. „Ano, mohl bych tam zůstat a zemřít tam a nechat tam zemřít své děti,“ řekl Asaf. „Ale to nezabrání tomu, aby se děly hrůzy.“
Zdroj v angličtině ZDE
