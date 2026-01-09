Francouzský prezident odsoudil USA za „odvracení se od spojenců“
9. 1. 2026
čas čtení 4 minuty
Komentář Emmanuela Macrona přichází v době, kdy německý prezident Frank-Walter Steinmeier varuje před proměnou světa v „loupežnické doupě“.
Prezidenti Francie a Německa ostře odsoudili zahraniční politiku USA pod vedením Donalda Trumpa a prohlásili, že Washington „porušuje mezinárodní pravidla“ a svět riskuje, že se promění v „loupežnické doupě“.
V neobvykle ostrých a zjevně nekoordinovaných prohlášeních varovali Emmanuel Macron a Frank-Walter Steinmeier, že poválečný mezinárodní řád založený na pravidlech by se mohl brzy rozpadnout.
„USA jsou zavedenou mocností, ale postupně se odvrací od některých svých spojenců a osvobozují se od mezinárodních pravidel, která donedávna prosazovaly,“ řekl Macron ve čtvrtek francouzským diplomatům v Elysejském paláci.
„Mnohostranné instituce fungují stále méně efektivně,“ řekl francouzský prezident. „Žijeme ve světě velmocí, kde existuje skutečné pokušení rozdělit svět.“
Řekl, že Francie „odmítá nový kolonialismus a nový imperialismus – ale také vazalství a defétismus. To, čeho jsme dosáhli pro Francii a v Evropě, je krok správným směrem. Větší strategická autonomie, menší závislost na USA a Číně.“
Tyto komentáře zazněly v době, kdy se lídři EU – rozpolcení mezi potřebou bránit mezinárodní právo a udržet USA jako důležitého ekonomického partnera a spojence v oblasti obrany na Ukrajině i jinde – snaží dohodnout na koordinované reakci na kroky Washingtonu.
Ačkoli to ani jeden z prezidentů přímo neřekl, oba se podle všeobecného předpokladu zmiňovali o víkendovém americkém útoku na Caracas a zajetí venezuelského vůdce Nicoláse Madura a o Trumpově opakovaně deklarovaném cíli získat kontrolu nad Grónskem.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová ve čtvrtek uvedla, že blok zvažuje svou reakci, pokud se plány USA na získání Grónska uskuteční. „Zprávy, které slyšíme, jsou velmi znepokojivé,“ řekla. „Pokud se jedná o skutečnou hrozbu ... jaká by byla naše reakce?“
Velvyslanci NATO v Bruselu také diskutovali o arktickém území, kde se údajně shodli, že aliance by měla posílit bezpečnost Arktidy. „Žádné drama,“ řekl agentuře Reuters vysoký diplomat NATO. „Panuje široká shoda, že NATO musí urychlit rozvoj silnější odstrašující přítomnosti v regionu.“
Konkrétní kroky zatím nejsou rozhodnuty, ale některé země navrhly vzít si za vzor mise NATO na východní straně, Baltic Sentry a Eastern Sentry, které využívají flexibilní mnohonárodní nasazení a pokročilé technologie, jako jsou drony a senzory, k monitorování země a moře.
Steinmeier ve středu večer na sympoziu v Berlíně u příležitosti svých 70. narozenin řekl, že globální demokracie je v ohrožení. Bývalý německý ministr zahraničí uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu byla zlomovým bodem, ale následné chování USA znamená druhý „epochální zlom“.
Došlo k „rozpadu hodnot našeho nejdůležitějšího partnera, USA, který pomohl vybudovat tento světový řád“, řekl prezident, jehož role je převážně ceremoniální. „Jde o to zabránit tomu, aby se svět proměnil v doupě lupičů, kde ti nejbezohlednější berou, co se jim zlíbí.“
Steinmeier uvedl, že eroze světového řádu již dosáhla pokročilého stadia. Menší, slabší státy riskují, že se stanou „zcela bezbrannými“, a celé regiony by mohly být považovány „za majetek několika velmocí“.
Uvedl, že v důsledku toho je třeba revidovat evropskou bezpečnostní politiku. „Nesmíme být slabí,“ řekl a dodal, že Německo může hrát roli pouze „pokud nás berou vážně, a to i z vojenského hlediska“, takže to je „cíl, kterého musíme dosáhnout“.
Macron ve svém projevu také zdůraznil význam ochrany akademické nezávislosti a „kontrolovaného informačního prostoru, kde lze zcela svobodně vyměňovat názory, ale kde rozhodnutí nejsou činěna algoritmy několika málo lidí“.
Uvedl, že zákon o digitálních trzích (DMA) EU, který se týká hospodářské soutěže, a zákon o digitálních službách (DSA) o moderování obsahu – který USA odsoudily jako pokus „donutit“ své technologické společnosti k cenzuře – „musí být bráněny“.
Zdroj v angličtině ZDE
351
Diskuse