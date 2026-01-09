Kombinovaná vakcína proti hrozícímu českému fašismu
9. 1. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Docela často si teď vzpomenu na trefnou píseň Petra Jandy „Já, já, já, jenom já!“ Hýčkat si vlastní ego je nám přirozené a není na tom nic až tak překvapujícího. Nicméně rozvoj kulturní civilizace přece jen s sebou nese předpoklad, že se nad svým egoismem dokážeme občas zamyslet a alespoň někdy ho překlopit do solidárních přístupů, do řešení věcí ve veřejném zájmu, do humánních principů.
Když se rozhlédneme po světě, uvidíme na více místech absolutní vyhřeznutí egoistických choutek. Naplňování partikulárních zájmů za jakoukoli cenu. To může i u nás být některým lidem návodem, aby neposuzovali věci důsledně a trochu „uvolnili“ svoji morálku. „Potřebuješ to – tak si to vem, ne?… jak ropu z Venezuely nebo kus Ukrajiny nebo nové místo pro židovské osadníky...“ To je nebezpečí, které hrozí i v Česku. Pokud se na to nebude dávat pozor hned od začátku (našich nových „světových pořádků“), může to mít hodně špatný konec.
Protože zahraniční závany „fašismu“ přicházejí zejména ze sfér „amorálního bohatství“, bylo by užitečné (což ale můžeme zatím jen „doma“) učinit v rámci obrany „principu vyššího“ něco exemplárního - nepřehlédnutelného – svižného... Zasáhnout proti síle oligarchů - miliardářů - žravého a často zkorumpovaného kapitálu - pro celý zbytek společnosti výhodným způsobem.
Tedy progresivně zdanit majetek nejbohatších vhodnou „miliardářskou daní“. Uvědomme si už, prosím, že peníze jsou moc a moc jsou peníze a moc peněz na jedné obrovské hromadě bez kloudné kontroly dramaticky škodí (jak vidíme ve světě i u nás) duši i mozku svého majitele a následně nám všem. Potřebujeme v našem ekonomickém systému více solidarity bohatství s chudobou a je to třeba udělat teď!
Nejen jako zdroj nezbytného příjmu pro veřejné rozpočty, ale i jako zdvižený prst vůči zvůli oligarchů. Tedy jako kombinovanou vakcínu proti hrozícímu českému „fašismu“.
