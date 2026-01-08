Co tak změnit datum noci kostelů třeba na 8. leden 2026, účast by byla určitě zajištěna?
8. 1. 2026 / Pavel Veleman
Noc kostelů 2026
17. 6. 2025 | ČR
Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 29. května 2026. 28. 5. 2025 | ČR
Noc kostelů v České republice byla opět úspěšná.
Těšíme se na viděnou!
Další aktuality
Zpráva z tisku:
Všichni „církevní hodnostáři“ byli velmi spokojeni s návštěvností svých kostelů v krásné, letní, vlahé noci. A co na to „neznámý člověk“ bez domova v lednových mrazech:
Vážení církevní činovníci,
Tak lehké je dnes dostat se na ulici, jednou nezaplatíte a jste na mraze…Sociální pracovníci mi říkali, že největší problém je neskutečného kšeftování s tak vlastně „Boží věcí“, jako je dostupné obydlí, nemusím vám to pochopitelně zrovna vám vysvětlovat…
Snad cele Vánoce jsou o tomto příběhu, jestli si to ještě pamatuji od svých vychovatelek v tehdy ještě „Dětském domově“.
Že zrovna lidem, kteří mají plná ústa Krista, dnes kupují do svého finančního portfolia nové investiční byty například na Barrandově a tím se pro mě s dovolením stávají spíše kupčíky než pastýři…Ale to víte, školy jako Vy všichni opravdu nemám. Tak se na mě nezlobte.
Se svojí přítelkyní jsme raději ve stanu i v těchto mrazech, naštěstí máme teplé spacáky z Naděje Praha. Bojíme se znovu vydat do velmi toxického prostředí několika přeplněných středisek v Praze, kde nás naposledy okradli, partnerku sexuálně obtěžovali a ještě jsme dostali oba dva vši…Opravdu toto toxické a neštěstím zhutnělé prostředí, je dobré jen aby člověk nezmrzl, oka stejně nezamhouří a ráno tradá do ulic nebo podobného denního centra…Ten kostel je alespoň takový vzdušný…
Už končím, nebojte se, co Vám mám ctihodní páni vysvětlovat, přece Bibli máme všichni jen jednu…A víte, že ji nosím u sebe? Ale vás to asi nezajímá, radši vaříte pivo a kupujete byty na finanční spekulace….Jsem hrozný, že?
Taková malá „garsonečka“ s dostupným nájemným by se nám s partnerkou opravdu hodil, ale jsem asi moc naivní, že? Vy máte úplně jiné starosti, tak se nezlobte…Já jen už mám tak zoufalý vztek, sám bych to už ukončil, ale kvůli partnerce se moc snažím něco zajistit a snad čtení bible mě odrazuje od konce….Tak, kdyby alespoň v noci byla možnost v těch nejtěžších mrazech přespat „pod oltářem“, ale to také určitě nejde…
Další mrazivá noc, Praha leden 2026
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }
Diskuse