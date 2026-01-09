Británie: Starmer připravuje "reset" brexitu
9. 1. 2026
Měly by zmírnit byrokracii a podpořit ekonomický růst ve Spojeném království. Zákon dá vládě široké pravomoci přivést Spojené království na úroveň standardů EU v určitých oblastech, jako je energie, kvalita potravin, zacházení se zvířaty a používání pesticidů.
Úředníci v Londýně tvrdí, že proces "dynamické harmonizace" legislativy nebude mít zásadní dopad na podnikání, protože britští výrobci potravin již od brexitu do značné míry dodržují pravidla EU. Může však snížit náklady a čas registrace vývozu produktů do evropského území.
The Independent předpovídá, že konzervativní síly v parlamentu budou proti Starmerovu plánu. Zároveň ho konzervativci obviní z "vzdání se svobody" a snahy "zrušit" brexit.
Mezitím Liberální demokraté již vyzývají vládu, aby šla ještě dál a vyjednala celní unii s EU.
Zdroj v angličtině: ZDE
