K neustálému strašení o úpadku evropské ekonomiky a průmyslu: podívejme se na reálný vývoj
8. 1. 2026
Jiří Hlavenka
Trochu už mě "nebaví" neustálý pláč na ten hrozný úpadek evropského průmyslu, typicky rámovaný tím, že "Volkswagen zavírá továrny, je tam dusno, zle je..." atd. Chybí tomu důležitý kontext, který s dovolením dodám.
Níže je graf ukazující růst tržeb a počtu zaměstnanců koncernu Volkswagen (VW) v uplynulých 15 letech. Co je z něj vidět: VW je konzistentně růstová firma, byť se tempo v čase mění. Růst zaměstnanců se "zakulacuje", tedy roste pomaleji než tržby, což je dobře - je to důkaz zvyšující se produktivity a efektivity firmy.
Trendlajna růstu je taky jasná, zub znamená Covid. Počet zaměstnanců stoupl za uplynulých 15 let o asi 70 %, zatímco tržby skoro o 300 %: samozřejmě růst tržeb by bylo potřeba adjustovat o inflaci, ve stálých cenách je nižší, ale pořád je působivý.
Samozřejmě není vše růžové - nikdy nebylo a nikdy nebude, tak k tomu dodám ještě pár poznámek:
1) Ten obří růst tržeb byl dán z velké části expanzí do Číny, na "panenskou půdu". VW, ale i další světové automobilky tam prodávaly jako divé. Ale samozřejmě půda už není panenská: jednak se trh saturuje, jednak se Číňané naučili dělat vlastní auta a velmi dobře. To ale není překvapivé - spíš by překvapilo, kdyby se to nenaučili. Pro Čínu a její vládu je nezávislost ve strategických odvětvích zásadní a automobily tam patří - proto do toho napouští naprosto gigantické investice a půjčky, většina čínských automobilek na to dojede, ale vítězové vytvoří "asijský autoland".
Opravdu bychom si neměli myslet, že jenom Velký Bílý Muž je jediné stvoření na planetě, které dokáže vyrábět sofistikované výrobky a prodávat je žlutým, hnědým, růžovým a modrým domorodcům za korálky. Evropské automobilky extrémně z Číny vytěžily a teď přichází doba korekce, protože tento trh pro ně prakticky skončil.
2) Neustále a znovu slýchám, že Evropu "drtí regulace a byrokracie". No, ale tyto věci jsou zde dlouhodobě, "odjakživa" a ten graf to drcení nějak neukazuje, ne?
Pravda je jiná. "Byrokracie" je zcela minimální překážkou a je všude na světě. Zkuste si podnikat třeba zrovna v té Číně nebo ještě lépe v Indii, abyste poznali, co je to byrokracie.
Regulace jsou pravidla, která mívají nějaký důvod - například environmentální. Můžeme je zrušit a pak se koukat na zničenou krajinu a v důsledku pak i na zničené lidské zdraví škodlivinami. Vyberte si.
3) To co Evropě jako kontinentu skutečně vadí, je fragmentace národních trhů. Ta byla ale dřív ještě drasticky větší a EU ji postupně redukuje (je to jeden z hlavních smyslů EU, "volný obchod / jednotný trh"); odpor zde neklade EU, ta naopak na to tlačí, odpor kladou jednotlivé státy, bohužel stále docela úspěšný. Stěžujte si do Paříže, Říma, Prahy a Madridu, ne do Bruselu, prosím.
4) Evropě v soutěži se zeměmi jako je Čína vadí ještě jedna věc, kterou si neradi přiznáváme: bereme prostě velmi vysoké mzdy (platí to stejně pro Japonsko, USA, Kanadu, Austrálii atd., prostě pro nejbohatší země na světě). Bohatství = vysoké mzdy. To je hlavní překážkou konkurenceschopnosti, protože pokud někdo vyrábí za 100 a jiný za 30, a tu výrobu technicky a personálně zvládne taky, tak pochopitelně to ten první má hodně těžké. Evropa současně populačně neroste, ekonomicky ano (viz ještě jednou ten graf). Znamená to, že pracovní síla je nejen drahá, ale taky chybí vůbec. (Totéž platí i o dalších výše uvedených zemích.)
5) Často se zmiňuje pojem "deindustrializace" Evropy. Dám-li tedy stranou, že výrobní kapacity na kontinentu jsou stále velmi vysoké (spíš chybí ti lidi) a USA ztrátou manufacturingových kompetencí trpí daleko více, tak tohle je věc, ze které opět prosím neviňme vlády, ale když už, tak firmy.
Protože v ostré konkurenci to jsou firmy, které hledají cesty, jak snížit náklady a zvýšit výrobu, a ta nejlogičtější cesta je přesunout ji jinam - tam kde je k dispozici pracovní síla a je levná. Viz ona Čína, ale taky desítky dalších zemí. Ostatně i my jsme přece příkladem země s levnou pracovní silou, do které si firmy (nejen) ze západní Evropy "odkládají" svoje výrobny. Co myslíte, byli bychom v ČR rádi, kdyby tady ty fabriky, které živí půl státu, nebyly? Stěžovat si na tohle je tedy docela licoměrnost, že.
6) Taky se za viníka označuje Green Deal (GD), což je už úplný nesmysl. GD je tu od roku 2019 - prosím, podívejte se ještě jednou na graf, kde se nalézá ten nejrychlejší růst vůbec. GD má samozřejmě (tak jako každá věc) svou přivrácenou a odvrácenou stranu. Nic není jen růžové nebo jen černé; za prvé má svůj důvod (ochrana klimatu a environmentu, tedy OCHRANA ČLOVĚKA, ne sysla), za druhé je obří byznysovou příležitostí.
7) Už ten post nechci protahovat. Každá země či skupina zemí se v celých svých dějinách potýkala s úkoly a hrozbami (módně "výzvy", challenges, nehezké slovo, ale je vlastně docela výstižné). Evropa je má taky. Čína je má taky (a obrovské). Indie je má, USA je mají, kam se podíváte, jsou obří výzvy.
