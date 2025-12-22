Jak fosilní průmysl v USA šíří klamy a mýty, aby zastavil stavbu větrných elektráren
22. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
Výzkum Climate Development Labs při Brownově univerzitě odhaluje roli fosilního průmyslu v ustanovení široké sítě, která se v USA mobilizovala k zastavení řady projektů větrných elektráren. Také ukazuje, jak fosilní průmysl efektivně využívá v ochraně svého podnikání cíleného vytváření kulturních válek a šíření mýtů, píše Petr Vidomus.
Zpráva Climate Development Labs odhaluje, jak v USA skupiny podporované fosilním průmyslem systematicky přehánějí, či dokonce zcela vymýšlejí negativa obnovitelných zdrojů. Zároveň tyto skupiny přehlíží, opomíjí či bagatelizují negativa fosilních alternativ. Ty přitom patří k nejškodlivějším zdrojů — globálně způsobí mezi 3,6—6,3 milionu předčasných úmrtí; v Česku podle odhadů ročně zabije znečištění ovzduší ze spalování fosilních paliv více než 11 tisíc lidí.
