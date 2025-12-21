Američané zuří nad začerněnými Epsteinovými dokumenty

21. 12. 2025

čas čtení 1 minuta
Na sociálních sítích se od pátku vyrojilo obrovské množství ironické grafiky, ostře odsuzující skutečnost, že Trumpovo "ministerstvo spravedlnosti" - samozřejmě - nevydalo všechny Epsteinovy dokumenty a ty, které "vydalo", jsou brutálně začerněny. Jeden více než stostránkový dokument byl vydán začerněný celý. Jaký to mělo smysl? Lidé komentují: Z tohoto je už jasné, že Trump je pedofil...

 







0
Vytisknout
765

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2025