Dohoda s Ukrajinou: Lídři EU se dohodli na půjčce ve výši 90 miliard eur, ale bez využití zmrazených ruských aktiv
19. 12. 2025
Lídři EU přislíbili Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur na pokrytí naléhavých finančních potřeb, ale nedokázali se shodnout na preferované možnosti zajištění této půjčky zmrazenými ruskými aktivy v bloku.
Po skončení jednání v pátek brzy ráno řekl předseda Evropské rady António Costa novinářům: „Zavázali jsme se a splnili jsme to.“ Uvedl, že lídři EU schválili rozhodnutí poskytnout Ukrajině na příští dva roky úvěr ve výši 90 miliard eur zajištěný rozpočtem EU, který Kyjev splatí až poté, co Rusko zaplatí reparace.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy napsal na Twitteru, že dohoda „představuje významnou podporu, která skutečně posiluje naši odolnost“, a dodal: „Je důležité, aby ruská aktiva zůstala zmrazena a aby Ukrajina získala finanční záruku bezpečnosti na příští roky.“
Lídři EU se ve čtvrtek sešli na summitu, přičemž mnozí z nich chtěli zajistit naléhavě potřebnou půjčku proti části ruských zmrazených aktiv v hodnotě 210 miliard eur na kontinentu. Plán však ztroskotal na požadavku Belgie, která hostí 88 % ruských fondů v EU, aby měla neomezené rozpočtové záruky od ostatních členských států, pokud by Moskva uspěla s nárokem na náhradu škody.
Belgický premiér Bart De Wever řekl, že úvěr na reparace nebyl dobrý nápad. „Když jsme text znovu vysvětlovali, bylo tolik otázek, že jsem řekl: ‚Já vám to říkal, já vám to říkal.‘ Je tu spousta nedořešených věcí. A když začnete tahat za nedořešené věci, celé to spadne.“
Euroclear v Bruselu čelí žalobě ruské centrální banky o 230 miliard dolarů, zatímco jeho nejvyšší vedoucí pracovníci čelí kampani zastrašování organizované ruskou rozvědkou.
Německý kancléř Friedrich Merz, silný zastánce reparací, řekl, že dohoda je „rozhodujícím signálem, protože [Vladimir] Putin udělá ústupky, až si uvědomí, že jeho válka se nevyplatí“.
Ve svém prohlášení uvedl: „Pokud Rusko nezaplatí reparace, využijeme v plném souladu s mezinárodním právem ruská zmrazená aktiva k splacení půjčky.“
Merz a další zastánci plánu reparací argumentovali, že financování Ukrajiny z rozpočtu EU je nemožné, protože vyžaduje jednomyslnost.
Cesta však byla uvolněna, když tři nacionalistické vlády ve střední Evropě naznačily, že schválí použití rozpočtu EU k financování Ukrajiny, pokud nebudou muset přispívat na záruky za půjčku. Lídři Maďarska, Slovenska a České republiky byli vyfotografováni na trojstranném setkání maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který na Twitteru napsal: „Zpátky v akci!“
Podle konečného znění dohody nebudou záruky EU za půjčku „mít dopad na finanční závazky“ těchto tří zemí.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že je „velký úspěch“ dosáhnout dohody 27 zemí o úvěru ve výši 90 miliard eur pro jinou zemi. Řekla: „Mimo Evropskou unii a bohužel i uvnitř Evropské unie je mnoho lidí, kteří se nás snaží rozdělit. Je to stále obtížnější a myslím, že to tak bude pokračovat.“
V příspěvku na Telegramu uvítal hlavní ekonomický vyjednavač Kremlu Kirill Dmitrijev neúspěch „nelegitimního použití ruských aktiv k financování Ukrajiny“ a dodal, že „prozatím zvítězilo právo a zdravý rozum“.
Rozhodnutí o financování Ukrajiny bylo polským premiérem Donaldem Tuskem označeno jako „peníze dnes nebo krev zítra“. Úředníci EU doufali, že pokud unie přistoupí k použití zmrazených aktiv pro Ukrajinu, ostatní západní spojenci, jako je Velká Británie, Kanada a Japonsko, budou následovat. Nyní není jasné, jak budou reagovat. Brusel však vyzval spojence mimo EU, aby poskytli přibližně 45 miliard eur na pokrytí zbývajících odhadovaných potřeb Ukrajiny ve výši 136 miliard eur na vojenské a civilní financování v letech 2026 a 2027.
Zelenskyj dříve řekl lídrům EU, že rozhodnutí použít zmrazené ruské aktiva na obranu jeho země bylo „jedním z nejjasnějších a morálně nejospravedlněnějších rozhodnutí, jaké kdy mohlo být učiněno“.
