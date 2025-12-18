Macinka a konec klimatické krize
18. 12. 2025 / Matěj Metelec
Kdo ví, co si Macinka vlastně skutečně myslí o globální změně klimatu – je přesvědčen o tom, že jde o rafinované spiknutí proti kapitalismu? Pomýlené přehánění? Možná dokonce v její realitu věří a jen cynicky sleduje své osobní zájmy, které spojil s jejím popíráním? Jestliže v demokracii platilo, že politické konflikty nad spornými tématy představovaly proces, jehož prostřednictvím se dosahovalo (vždy dočasného) konsenzu v době nikdy nekončících kampaní, založených na neustálé reprodukci a stvrzování konfliktních identit (a nikoli pozic), což nevyhnutelně rozbíjí veřejnou diskuzi, je osobní přesvědčení, nemluvě o racionalitě, podřízeno imperativu excesu. Projevovat odhodlání plnit vůli voličů není zdaleka tak důležité, jako jim dávat najevo, že jsem tady a nelze mě přehlédnout.
Oslnivým příkladem je tu samozřejmě Donald Trump, který v posledních dnech posunul zas o něco dál svůj cosplay monarchie, když oznámil, že ke dvou stému padesátému výročí od Deklarace nezávislosti vydá Americká mincovna dolarovou minci s jeho hlavou. O něco podobného se naposled pokusil v roce 1926 prezident Coolidge, který však „pouze“ přidal svou hlavu k té Washingtonově, mince ovšem byla tak nepopulární, že z milionu vyražených se jich mincovně vrátilo 860 tisíc. Drzost, pitomost, ba i vyloženou ničemnost lze ovšem vždycky prezentovat jako odhodlání neustoupit nepřátelům, kteří sice nejsou aktuálně u moci, ale přesto disponují řadou skrytých pák (deep state). Jde vlastně o takovou obdobu zostřování třídního boje v socialismu.
Směs ublíženosti a megalomanie je veleúspěšným emocionálním koktejlem oligarchizující se demokracie. Odpovědí bude muset být nakonec nejspíš jiná emoce, protože tradiční politická racionalita, která příliš často znamenala hlavně diskuzi dvou starších mužů v drahých oblecích, tady prostě a jednoduše nestačí.
