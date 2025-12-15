Počet Američanů podporujících dodávky zbraní Ukrajině vzrostl na rekordní úroveň
15. 12. 2025
Ve stejném období vzrostl podíl Američanů podporujících dodávky zbraní na Ukrajinu na 64 %, podle celostátního průzkumu obrany provedeného Prezidentskou nadací a institutem Ronalda Reagana.
Trump se snaží omezit zapojení USA do mezinárodních záležitostí, požaduje, aby spojenci jako Europa, Japonsko a Jižní Korea více dbali o vlastní bezpečnost a zpochybňuje závazek Washingtonu k NATO. "Dny, kdy Spojené státy, stejně jako Atlant, nesly celý světový řád, jsou pryč," uvádí čerstvá strategie národní bezpečnosti. Většina Američanů však podle průzkumu provedeného od 23. října do 3. listopadu má jiný názor: 64 % věří, že Spojené státy by se měly více zapojovat do světových záležitostí a být v nich lídrem. V listopadu 2024 jich bylo 57 %. Počet těch, kteří jsou pro snížení účasti, se příliš nezměnil: 33 % oproti 32 % před rokem.
Před válkou na Ukrajině a na jejím začátku byly pozice mnohem vyrovnanější: 40 % a 32 % v listopadu 2022. Ale v souladu s názorem na zvýšenou účast USA nyní 64 % Američanů věří, že Washington musí Ukrajinu podpořit zbraněmi, což je nárůst oproti 55 % před rokem a 59 % v červnu 2023, kdy se tato otázka začala klást. Počet těch, kteří jsou proti této pomoci, klesl na 26 % (v listopadu 2024 jich bylo 35 % a v červnu 2023 30 %).
Americká podpora NATO také dosáhla rekordních 68 % (22 % má k alianci nepříznivý postoj). Navíc většina ve všech politických skupinách pozitivně hodnotí organizaci: demokraté – 80 %, republikáni a nezávislí – po 60 %. Strategie národní bezpečnosti mezitím předpokládá odmítnutí rozšiřování NATO a snížení účasti USA na jeho aktivitách.
Trump často zastával proruský postoj v mírových jednáních na Ukrajině a nyní on a jeho zástupci tlačí na Kyjev, aby udělal ústupky v otázce území. Trump se rozhodl navázat obchodní vztahy s Moskvou, přičemž "zapomíná", že Spojené státy a další západní země investovaly do ruské ekonomiky asi 30 let a pomáhaly ji rozvíjet po rozpadu SSSR.
Během posledního desetiletí americké administrativy, včetně Trumpa v jeho prvním funkčním období, vycházely z oboustranného konsenzu, že Čína usiluje o předběhnutí USA, Rusko se snaží podkopat jejich vliv a posílení aliancí v Evropě a Asii je klíčem k vítězství v 21. století.
Trump podkopává celý tento základ tím, že si představuje nový světový řád, v němž velmoci uzavírají dohody a v případě potřeby přehlížejí agresivní kroky jiných — místo aby omezovaly ambice jedna druhé.
Američané mají na dnešní Rusko střízlivější pohled: 79 % ho považuje za nepřítele a jen 17 % za spojence. Dokonce i mezi republikány MAGA je poměr 74 % ku 21 %.
Během války na Ukrajině se počet odpůrců příliš nezměnil: v listopadu 2022 jich bylo 82 % a před rokem 80 %. V roce 2024 bylo těch, kdo považují Rusko za spojence, 14 % a toto číslo dosáhlo minima v listopadu 2023 (9 %). Přestože v posledních letech došlo k růstu, počet těch, kteří považují Rusko za spojence Spojených států, zůstává pod předválečnou úrovní (19–28 % v letech 2018–2021).
