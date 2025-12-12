Derek Sayer: Pohlednice z Absurdistánu – Praha na konci dějin. Volvox Globátor
Kniha Pohlednice z Absurdistánu, napsaná britsko-kanadským bohemistou Derekem Sayerem, představuje jedinečný vhled do českých dějin dvacátého století. Ve své předchozí knize autor nazval Prahu hlavním městem 20. století (Praha, hlavní město dvacátého století, Surrealistická historie Volvox Globator, 2021) a tento pohled zůstává výchozím bodem i pro tuto knihu.
Derek Sayer se podrobně zabývá kulturním a společenským děním, odhaluje absurdity, které 20. století provázely, a zároveň poukazuje na křehkost demokratického systému. Podtitul knihy Praha na konci dějin odkazuje ke slavnému dílu, které napsal Francis Fukuyama v devadesátých letech dvacátého století, ale zároveň v sobě nese nadhled, který je Dereku Sayerovi vlastní.
V knize se prolínají dějinné, politické události spolu s osobními dějinami českých osobností, které si v nehostinných podmínkách velké části dvacátého století vydobývaly vlastní svobodu. Velká pozornost je věnována vývoji umění, které bylo nuceno, ať už jakýmkoli způsobem, na danou politickou situaci reagovat. Kniha nese veškeré parametry vědecké práce, autor však není spoutaný akademickým jazykem, naopak, jedná se o velice čtivý text, který je doprovázen více než sedmdesáti dobovými fotografiemi.
Z angličtiny přeložil Jindřich Veselý.
