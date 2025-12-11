Silné deště a povodně v důsledku bouře Byron zasáhly válkou zpustošenou Gazu
11. 12. 2025
Palestinci bojují s povodněmi po silných deštích v táboře Abu Marhil v Zeitounu v Gaze
V Khan Younis zemřelo dítě kvůli chladnému počasí
Existuje mnoho věcí, které se kvůli izraelským omezením nedostaly do Gazy, včetně izraelského využívání výmluvy „dvojího účelu“, jak ho mnozí obviňují.
Například tyče stanů by zajistily jeho pevnější postavení a možná by odolaly povětrnostním vlivům.
Nepovolení papíru a per, protože by mohly mít „dvojí použití“.
Nepovolení vybavení k opravě kanalizační a vodovodní sítě, kterou izraelské síly zničily v posledních dvou letech v Gaze.
To vše je jasně stanoveno jako povinnosti Izraele v první fázi dohody o příměří.
Žádná z nich nebyla splněna.
Při posledních raziích na Západním břehu byli zatčeni nejméně 3 Palestinci
Palestinská mediální kancelář pro vězně informuje, že při posledních izraelských raziích na okupovaném Západním břehu byly zatčeny nejméně tři osoby.
Jedno ze zatčení proběhlo během razie izraelských speciálních jednotek za úsvitu v čtvrti Qayasariyya v Nablusu. Mediální kancelář uvedla jméno mladého muže, který byl při této operaci odveden ze svého domu.
V Hebronu byli v Khirbet Qalqas zatčeni muž a jeho syn poté, co jejich dům napadli izraelští vojáci.
Zpravodajská agentura Wafa informovala, že k dalšímu zátahu došlo ve čtvrti Sheikh Jarrah v okupovaném východním Jeruzalémě, kde izraelská policie zřídila kontrolní stanoviště a udělila pokuty několika palestinským vozidlům.
Izrael přijímá preventivní opatření před nejhorší bouří Bryon
Během posledních 24 hodin jsme byli svědky jedné výstrahy za druhou v Izraeli, které radily obyvatelům, zejména v pobřežních městech a městech na jihu v Negevu, aby přijali preventivní opatření a varovaly před možnými povodněmi.
Nezapomeňte, že se jedná o města, která nejsou poškozená. Infrastruktura tam funguje, jsou tam záchranáři, jsou připraveny plány a peníze, které lze použít na pomoc lidem s evakuací, pokud to bude nutné, ale přesto panují velké obavy, že tato bouře bude silná.
Vysídlené rodiny z Gazy bojují s zimní bouří
Deir el-Balah, Gaza – Po noci neúnavného deště si Arafat al-Ghandour a jeho žena Nour konečně oddechli, když se nad promočeným uprchlickým táborem objevilo ranní slunce, byť jen na krátkou chvíli.
Manželé, rodiče pěti dětí, žijí v opotřebovaném stanu plném děr. Noc strávili bojem s vodou, která se valila ze všech stran.
Arafat (39) sdílí stísněný prostor o rozloze ne více než osm metrů čtverečních s 15 členy rodiny, včetně svých starých rodičů, sestry a její rodiny a manželky a dětí svého bratra. Podmínky jsou podle něj „nelidské“.
„Celou noc jsem zacpával díry hadry a plastovými sáčky,“ řekl Arafat. „Ještě jsem nespal. A říkají, že bouře ještě ani pořádně nezačala.“
Brzy ráno se rodina spěchala rozvěsit své promočené oblečení, deky a věci na slunci, aby uschly.
Vánoce se vrací do města Gaza – děti zdobí kostel poprvé za dva roky
Po dvouleté přestávce způsobené válkou se vánoční tradice vrací do jednoho z místních kostelů v Gaze.
Pro komunitu obklopenou ztrátami představují malé oslavy křehký pocit naděje.
OSN vyzývá k neomezenému proudu pomoci, povodně zhoršují již tak zoufalou situaci v Gaze
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvádí, že některé ulice v Gaze jsou zaplaveny a stany jsou promočené po posledních zimních deštích, což ještě zhoršuje již tak zoufalé životní podmínky násilně vysídleného obyvatelstva enklávy.
„Chladné, přeplněné a nehygienické prostředí zvyšuje riziko nemocí a infekcí,“ uvedla agentura. „Toto utrpení by mohlo být zabráněno neomezenou humanitární pomocí, včetně lékařské podpory a vhodného přístřeší.“
Izraelská armáda odmítla povolit vstup mnoha stanů a mobilních domů do Gazy navzdory drsným povětrnostním podmínkám a zničenému infrastruktuře, čímž zůstaly statisíce lidí bez adekvátní ochrany a podpory.
Izraelské síly zastřelily Palestince v jižní Gaze
Izraelská armáda zastřelila Palestince v al-Mawasi poblíž Rafahu v jižní Gaze, informuje agentura Wafa.
Korespondent agentury Wafa v Gaze uvedl, že izraelské síly ve středu v noci zahájily palbu poblíž kruhového objezdu Flag Roundabout v al-Mawasi, přičemž zabily jednu osobu a další zranily, což je další porušení dohody o příměří.
Podle vládního mediálního úřadu v Gaze porušil Izrael od začátku příměří 10. října více než 700krát.
Americký vyslanec navštívil přechod Rafah, v Gaze je nedostatek pomoci
Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz navštívil spolu s představiteli izraelské armády přechod Karem Abu Salem (Kerem Shalom) na jihu Gazy.
Waltz tvrdil, že od uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem přiváží každý den do Gazy více než 600 nákladních vozidel potraviny, přístřeší a léky.
Uprostřed pokračující humanitární krize v Gaze OSN a mezinárodní humanitární organizace hlásí, že Izrael do enklávy nepouští dostatek potravinové pomoci a nouzového vybavení.
Izraelská armáda ve středu opět prohlásila, že OSN „vytváří falešný příběh“ o nedostatku základních léků a dalších život zachraňujících léků, které buď zcela došly, nebo čelí vážnému nedostatku.
Island se připojil k bojkotu Eurovize 2026 na protest proti účasti Izraele. Česko ne
