Čtvrtý ročník KVIFF Classics uvede premiéru restaurovaného Údolí včel a další filmové legendy
9. 12. 2025
Milí kolegové novináři,
v pražském kině Světozor proběhne od čtvrtka 15. ledna do soboty 17. ledna 2026 již čtvrtý ročník přehlídky klasických filmů KVIFF Classics, kterou pořádá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Přehlídka opět uvede zásadní díla světové i československé kinematografie, jež prošla digitálním restaurováním a která mohou diváci vidět na velkém plátně jen výjimečně.
Letošní program nabídne mimo jiné premiéru digitálně zrestaurovaného Údolí včel, připomene sté výročí narození režiséra Konrada Wolfa prostřednictvím jeho snímku Hvězdy, uvede zbrusu novou, restaurovanou verzi legendárního dramatu Sunset Boulevard při příležitosti jeho pětasedmdesátého výročí, a připomene padesát let od úmrtí Jeana Gabina projekcí filmu Sicilský klan. Program dále zahrnuje film Příběh Alvina Straighta, který reaguje na nedožité osmdesáté narozeniny Davida Lynche, zásadní drama Popel a démant, uvedené u příležitosti stého výročí narození Andrzeje Wajdy a také film Štvanice, jejímž uvedením KVIFF Classics uctí památku nedávno zesnulého Roberta Redforda.
KVIFF Classics
Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 15. ledna 2026 v 19 hodin ve Velkém sále kina Světozor. Letošní ročník uvede premiéra digitálně zrestaurovaného filmu Údolí včel režiséra Františka Vláčila.
V průběhu pátku 16. ledna a soboty 17. ledna uvedou KVIFF Classics v kině Světozor celkem šest filmů, z nichž každý svým originálním způsobem ovlivnil vývoj světové kinematografie. Před jednotlivými projekcemi si diváci vyslechnou dramaturgický úvod, který nabídne širší kontext vzniku i významu daného titulu.
Předprodej vstupenek na přehlídku KVIFF Classics probíhá na pokladně a na webu kina Světozor. Veškeré informace o programu a o uváděných filmech naleznete na adrese classics.kviff.com.
Všechny projekce budou tzv. English friendly — filmy budou uvedeny buď v anglickém znění s českými titulky, nebo budou opatřeny titulky českými i anglickými.
PÁTEK 16. LEDNA
15:00 – HVĚZDY (Sterne, r. Konrad Wolf, NDR 1959, 93 min.)
Páteční program zahájí digitálně zrestaurované drama Hvězdy, které v roce 1959 získalo Zvláštní cenu poroty v Cannes. Silný příběh zakázané lásky mezi seržantem Wehrmachtu a židovskou učitelkou se odehrává v bulharském městečku roku 1943, kde řečtí Židé čekají na transport do Polska. Film je vůbec prvním dílem německé produkce, které po válce otevřeně připomnělo existenci Osvětimi. Díky výjimečné vizuální stylizaci a přesnému režijnímu vedení zajistil Wolfovi mezinárodní uznání. Uvádíme u příležitosti stého výročí režisérova narození.
18:00 – SICILSKÝ KLAN (Le clan des Siciliens, r. Henri Verneuil, Francie/Itálie 1969, 122 min.)
Sicilský klan je jedním z nejikoničtějších evropských „heist filmů“. Stylové procedurální drama s prvky krimi i rodinné ságy zdobí unikátní herecké trio: Alain Delon, Lino Ventura a Jean Gabin. Příběh lupiče Rogera Sarteta a sicilského klanu Manaleseových rámuje připravovaná výstava šperků v římské Ville Borghese, zatímco policie stahuje smyčku kolem pachatelů. Film je dodnes ceněn pro chirurgicky přesné tempo, ikonickou hudbu Ennia Morriconeho a herecký koncert francouzských legend. Uvádíme při příležitosti 50 let od úmrtí Jeana Gabina.
20:30 – ŠTVANICE (The Chase, r. Arthur Penn, USA 1966, 133 min.)
Páteční program uzavře Pennovo strhující drama Štvanice, od jehož premiéry letos uplyne 60 let, a zároveň v méně známé roli připomene nedávno zesnulou hereckou ikonu Roberta Redforda. Do texaského městečka se jako blesk rozšíří zpráva, že uprchlý vězeň Bubber Reeves (Robert Redford) míří zpět domů – a místní napětí prudce roste. V centru dění stojí šerif Calder v podání Marlona Branda, jenž se snaží udržet pořádek tváří v tvář zjitřeným emocím, bohatým zájmům i vlastní bezmoci. Dějová linie s Jane Fondou i brilantní scénář dvojice Horton Foote / Lillian Hellman dodávají filmu hloubku, která z něj činí jednu z nejpůsobivějších sond do americké společnosti 60. let.
SOBOTA 17. LEDNA
15:00 – PŘÍBĚH ALVINA STRAIGHTA (The Straight Story, r. David Lynch, USA 1999, 112 min.)
Sobotní program otevře Příběh Alvina Straighta, neobvykle civilní, ale o to silnější film Davida Lynche. Skutečný příběh o muži, který se vydává za nemocným bratrem na zahradním traktůrku, je portrétem pozdního smíření i lidské vytrvalosti. Lynch zde s mimořádnou něhou ukazuje život na americkém maloměstě, drobná tajemství i okamžiky, které formují každého z nás. Film uvádíme u příležitosti režisérových nedožitých osmdesátých narozenin.
18:00 – POPEL A DÉMANT (Popiół i diament, r. Andrzej Wajda, Polsko 1958, 103 min.)
Popel a démant je zásadním dílem polské poválečné kinematografie. První den míru přináší pro hlavního hrdinu, bojovníka Zemské armády Macieje Chelmického, nečekanou morální zkoušku: má provést politickou likvidaci, která je v rozporu s jeho přesvědčením i zkušeností z války. Film, vystavěný na jednotě času, místa a děje, proslavil mladého Zbigniewa Cybulského, často označovaného za „polského Jamese Deana“. Uvádíme jej u příležitosti stého výročí narození Andrzeje Wajdy.
20:30 – SUNSET BOULEVARD (r. Billy Wilder, USA 1950, 110 min.)
Sobotní večer a celý ročník KVIFF Classics uzavře legendární Sunset Boulevard, letos uváděný ve zbrusu nové digitálně restaurované 4K verzi ke svému 75. výročí. Wilderova kultovní satira na hollywoodský systém sleduje temný vztah mezi zapomenutou hvězdou němého filmu Normou Desmond a mladým scenáristou Joem Gillisem. Strhující vyprávění, ikonické herecké výkony a nadčasová reflexe slávy a iluzí řadí film mezi nejvlivnější díla světové kinematografie.
