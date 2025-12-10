Podle OSN bylo v říjnu v Gaze hospitalizováno více než 9 000 dětí s akutní podvýživou
10. 12. 2025
Humanitární organizace konstatují, že Izrael i přes příměří vyhlášené před dvěma měsíci stále omezuje jejich dodávky pomoci
Podvýživa si i přes příměří vyhlášené před dvěma měsíci nadále vybírá svou daň mezi mladými obyvateli Gazy. Podle nejnovějších údajů OSN bylo jen v říjnu hospitalizováno více než 9 000 dětí s akutní podvýživou.
Ačkoli bezprostřední hrozba hladomoru pro většinu z 2,2 milionu Palestinců v Gaze po vyhlášení příměří 10. října ustoupila, OSN a další humanitární organizace hlásí pokračující izraelská omezení dodávek humanitární pomoci, která podle nich zdaleka nedostačují potřebám obyvatelstva oslabeného a traumatizovaného dvěma lety války, bezdomovectvím a životem v provizorních přístřešcích.
Tess Ingram, mluvčí agentury OSN pro ochranu dětí Unicef, řekla: „V nemocnicích v Gaze jsem potkala několik novorozenců, kteří vážili méně než jeden kilogram a jejich malé hrudi se dmuly námahou, aby zůstali naživu.“
Podle údajů Unicefu bylo v říjnu léčeno 9 300 dětí pro těžkou akutní podvýživu. To je výrazně méně než vrcholných 14 000 dětí v srpnu, ale mnohem více než míra podvýživy dětí během předchozího příměří v únoru a březnu tohoto roku.
„Je to stále šokující vysoké číslo,“ řekla Ingramová při briefingu novinářů prostřednictvím videa z Gazy.
V říjnu bylo také hospitalizováno asi 8 300 těhotných a kojících žen kvůli akutní podvýživě.
„Tento trend je vážným varováním a pravděpodobně povede k tomu, že v příštích měsících se v pásmu Gazy budou rodit děti s nízkou porodní hmotností,“ dodala Ingramová.
„Toto ještě neskončilo. Generace rodin, včetně těch, které se nyní rodí v tomto příměří, byly navždy změněny tím, co jim bylo způsobeno.“
Unicef a další agentury OSN uvádějí, že dodávky pomoci do Gazy se od vrcholu války zvýšily, ale stále jsou zcela nedostatečné vzhledem k humanitárním potřebám.
V prosinci dosud projelo v průměru 140 nákladních vozidel s pomocí denně v konvojích organizovaných OSN a Mezinárodní organizací pro migraci. To je hluboko pod cílem 600 nákladních vozidel denně, který byl stanoven jako součást příměří.
Tyto údaje nezahrnují bilaterální dary a komerční dodávky, které se v rámci příměří zvýšily výrazněji než dodávky koordinované OSN. Snížily tržní ceny mnoha komodit, ale zůstávají mimo dosah drtivé většiny obyvatel Gazy, kteří již více než dva roky nemají žádný příjem a vyčerpali své úspory.
Od uzavření příměří je pomoc koordinována prostřednictvím multinárodního centra zvaného Civilně-vojenské koordinační centrum, které vedou USA a Izrael a do kterého jsou zapojeni zástupci dalších zemí podporujících příměří. Diplomaté a představitelé humanitárních organizací však tvrdí, že izraelská armáda má stále poslední slovo v tom, co je do Gazy povoleno vpustit.
