Súdán: Varování před přípravami na další masová zvěrstva v Dárfúru v podmínkách "mediálního blackoutu"
5. 12. 2025
Uprostřed probíhající genocidní války v oblasti Darfúru v Súdánu – dvě desetiletí po genocidě, která vyvolala globální reakci – vědci varují před satelitními důkazy o budování nových bariér kolem oblastí, do kterých mnozí uprchli za větší bezpečností. Existují obavy z opakování taktik použitých minulý měsíc ve městě al-Fášir – zdokumentované Humanitární výzkumnou laboratoří na Yaleově škole veřejného zdraví – kde byli obyvatelé, kteří nestihli včas uniknout, obklíčeni, popraveni a pohřbeni v hromadných hrobech.
Súdánská vědkyně Dr. Nisrin Elamin, odborná asistentka na Torontské univerzitě, v rozhovoru pro AllAfrica hovořila o řadě problémů v Súdánu: nedostatečné reakci mezinárodního společenství, selhání při blokování dodávek zbraní, které konflikt podporují, a o odsunutí civilní občanské společnosti na okraj. Řekla, že to, co nazvala "mediálním blackoutem" ohledně vlád, jako jsou Spojené arabské emiráty, profitují z války, a přitom jsou zahrnuty do jednání sponzorovaných USA o jejím ukončení.
Její kolega ze súdánské diaspory, který se snaží upozornit na Súdán a podpořit místní sousedské skupiny, jejichž neformální kuchyně udržují lidi naživu, Ismail Adam, také hovořil pro AllAfrica o naléhavých humanitárních potřebách, jako jsou potraviny a léky. Adam uvedl, že naléhavou prioritou súdánské komunity je mezinárodní vyšetřovací tým, který má dokumentovat masové zvěrstva na místě, než zavátí pískem může pohřbít důkazy.
Mezitím se boje minulý týden zesílily jihozápadně od Bary v Severním Kordofánu, když se súdánská armáda a spojenecké ozbrojené pohyby snažily obsadit klíčový terén a postupovat směrem k oblastem drženým Silami rychlé podpory (RSF) v Západním Kordofánu. "Drsný terén regionu," uvádí Aiyn Network, "včetně Džabal Ísa a Abú Sunun, dal RSF obrannou výhodu [proti jejímu rivalovi, súdánským ozbrojeným silám] a posílil klíčové zásobovací trasy, které spojují její pozice napříč státem."
RSF v pondělí 1. prosince informovaly, že "převzaly kontrolu nad velitelstvím súdánských ozbrojených sil 22. pěší divize ve městě Babanusa, stát Západní Kordofán, po dvouletém obléhání, které armádě způsobilo další velký neúspěch". Síť pro lidská práva v Dárfúru oznámila útok dronem – což je stále častější taktika, protože do Súdánu jsou posílány pokročilé zbraně – v oblasti školy v pohoří Nuba.
