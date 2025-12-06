Frank Gehry, legendární kanadsko-americký architekt, zemřel ve věku 96 let
Architekt, jehož dílem je mimo jiné Guggenheimovo muzeum v Bilbau a koncertní sál Walta Disneye v Los Angeles, zemřel po krátké nemoci
Frank Gehry, jeden z nejvlivnějších a nejvýraznějších talentů americké architektury, zemřel v pátek ve svém domě v Los Angeles po krátké nemoci dýchacích cest, potvrdil jeho šéf štábu. Bylo mu 96 let.
Gehry, nejznámější americký architekt od dob Franka Lloyda Wrighta, byl jedním z prvních, kdo využil potenciál počítačového designu, a byl průkopníkem charakteristického exuberantního stylu plného bravurní síly, fantaskních a poutavých kolizí forem. Jeho nejslavnějším dílem zůstává Guggenheimovo muzeum v Bilbau, fantastická kompozice obložená titanem na řece Nervión, která po svém otevření v roce 1997 sklidila mezinárodní uznání a ohlašovala novou éru emotivní architektury.
Projekt dal jméno fenoménu – Bilbao efektu – v němž se chátrající stará města snažila oživit pomocí spektakulární architektury a stala se, jak to v roce 2019 vyjádřil kritik Guardianu Rowan Moore, „ikonou toho, co by se dalo nazvat ikonickou architekturou“.
Mezi další slavná díla patří Walt Disney Concert Hall v Los Angeles, dokončená v roce 2003; New World Center v Miami, koncertní sál dokončený v roce 2011, a Fondation Louis Vuitton, éterické muzeum v Paříži dokončené v roce 2014.
Frank Owen Goldberg se narodil 28. února 1929 v dělnické židovské rodině v Torontu v Kanadě a jako architekt se prosadil relativně pozdě. V polovině 40. let se přestěhoval do Los Angeles, kde po krátkém působení v americké armádě studoval keramiku na University of Southern California. K architektuře přešel poté, co mu jeden z učitelů představil dílo Raphaela Soriana, významného designéra poválečného modernismu v jižní Kalifornii. Jako mladý absolvent si změnil příjmení na Gehry, což později zdůvodnil touhou vyhnout se antisemitismu.
Gehry několik let pracoval jako středně postavený designér ve firmě specializující se na nákupní centra, než v roce 1962 otevřel vlastní firmu a vedle toho navrhoval domy a kanceláře pro přátele.
Přestavba jeho vlastního domu v Santa Monice – poutavý střet surových a konvenčních designů z nevzhledných materiálů, naznačující vnitřní zmatek – frustrovala sousedy, ale přitáhla pozornost kritiků a inspirovala krizi středního věku. „To se vám líbí?“ zeptal se ho v roce 1980 klient, developer, po dokončení dalšího nákupního centra. Když Gehry odpověděl, že ano, klient podle jeho slov z roku 2019 v deníku Guardian reagoval: „No, pokud se vám líbí tohle, nemůžete mít rád tamto,“ a ukázal směrem k nákupnímu centru, „tak proč to děláte?“ V 50 letech Gehry přestal pracovat na komerčních projektech a přetvořil svou kariéru na autorského designéra, postupně se propracoval od malých a středních občanských projektů, jako byl návrh Temporary Contemporary (nyní Geffen Contemporary) v Muzeu současného umění v Los Angeles z roku 1983, až po muzeum v Bilbau, které mu v 60 letech vyneslo slávu.
Gehry byl společenský člověk a udržoval si hvězdné kruhy, jak se sluší na celebritu americké architektury – v jeho kanceláři visely fotografie, na nichž byl zachycen s osobnostmi jako Herbie Hancock, Šimon Peres, princezna Diana, Jasper Johns, Catherine Zeta-Jones, Quincy Jones a mnoha bývalými světovými vůdci. Zůstal v Los Angeles a až do svých posledních let pokračoval v práci na projektech, jako je například charakteristická 76patrová obytná věž na 8 Spruce Street v Lower Manhattan, která se zdá být zvlněná sklem a ocelí a byla dokončena v roce 2011.
„Miluji práci,“ řekl krátce po svých 90. narozeninách. „Miluji vymýšlet řešení. Miluji interakci s klienty – myslím, že je to hra 50 na 50. Miluji to, co děláme, a že to zvládáme pod rozpočtem, čemuž nikdo nevěří, ale je to pravda.“
Gehryho přežila jeho druhá manželka Berta Aguilera a jejich dva synové Sam, který je také architektonickým designérem, a Alejandro, umělec. Jeho dcera Leslie Gehry Brenner z prvního manželství s Anitou Snyder zemřela v roce 2008.
