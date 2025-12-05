Trumpova "transakční" diplomacie znepokojuje Japonsko a Jižní Koreu
5. 12. 2025
V Tokiu a Soulu roste obava, že přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa k Ukrajině a Číně je součástí celkové "transakční" zahraniční politiky, která by mohla nakonec narušit dlouhodobé struktury aliancí v severovýchodní Asii.
Nedávný osmadvacetibodový "mírový plán" Trumpovy administrativy pro Ukrajinu se ukázal být přepsáním dříve existujících maximalistických požadavků předložených Kremlem. I když byla nakonec předložena změkčenější verze plánu a jednání stále probíhají, Trumpova administrativa opakovaně signalizovala ochotu otočit se zády k Ukrajině.
K Číně americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Trump hodlá během roku 2026 setkat se s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem až čtyřikrát, včetně státní návštěvy Pekingu v dubnu a vzájemné návštěvy USA později v roce. Bessent uvedl, že tato setkání přinesou bilaterálním vztahům "velkou stabilitu", protože Trump se snaží uklidnit vztahy se Sim po zahájení tvrdé obchodní války.
Oficiálně zůstávají Soul a Tokio, dva nejbližší spojenci Washingtonu v Asii, zticha. Mnozí pozorovatelé v Japonsku a Jižní Koreji však interpretují zahraniční politiku Washingtonu tak, že Trump stojí na straně diktátora, který se snaží podrobit menšího souseda v Evropě. To zase prohlubuje obavy, že totéž by se mohlo stát s Čínou v Pacifiku, přičemž Tchaj-wan je zřejmým cílem.
Otázka spolehlivosti USA
"Zrada Ukrajiny ze strany Trumpa visí velmi silně nad Asií a spojenci Ameriky v regionu, kteří nyní zpochybňují spolehlivost svých aliancí s USA," řekl Jeff Kingston, ředitel asijských studií na tokijské pobočce Temple University.
"Japonsko a Korea sledují, jak se Trump sbližuje s autoritářskými diktátory v Rusku, Číně a Severní Koreji, zatímco je brzdí v obchodu, a přemýšlejí, co se stane v případě krize na Tchaj-wanu," řekl DW.
Kingston dodal, že japonská premiérka Sanae Takajči byla pravděpodobně "zklamaná", že Trump ji během nedávného sporu s Pekingem okamžitě nepodpořil.
Během svého prvního parlamentního projevu jako premiérka v parlamentu, v reakci na otázku poslance, Takajči uvedla, že jakákoli čínská ozbrojená intervence proti Tchaj-wanu by byla "existenční hrozbou" pro Japonsko, která by mohla vyžadovat reakci japonských sil sebeobrany.
Peking reagoval rozhořčeně, požadoval, aby Tokio zůstalo mimo čínské "vnitřní záležitosti", a zavedl několik opatření, včetně zákazu cest Číňanů do Japonska, odkladu uvedení japonských filmů a zrušení kulturních akcí a výměn.
Takajči odmítla stáhnout své komentáře, ale možná se necítila příliš uklidněna, když jí americký prezident údajně 24. listopadu v telefonátu řekl, že by neměla "provokovat" Peking.
Čeho se Japonsko a Jižní Korea bojí od Trumpa a Číny?
"Po úspěších nedávné návštěvy Trumpa v Tokiu a závazku Takajči k investicím v USA si myslím, že by očekávala něco víc," řekl Kingston. "Chtěla by, aby Trump vystoupil a mluvil o tom, že Japonsko je 'základním kamenem míru' v regionu a o síle aliance."
"Říct jí, aby Čínu 'neprovokovala', nebylo tak silné prohlášení, jak by doufala," dodal.
"Nyní se v Japonsku obávají možnosti, že USA a Čína vytvoří 'G-2', která se jednoduše vrhne na Japonsko a ukáže, jak Tokio upadá," řekl. "A Jižní Korea bude mít stejné obavy."
Mezitím Japonsko ustoupilo Trumpovým požadavkům investovat 550 miliard dolarů (472,5 milionu eur) do amerického průmyslu a Soul následně souhlasil s poskytnutím 350 miliard dolarů v hotovosti a dalších 150 miliard dolarů do spolupráce ve stavbě lodí.
"Samozřejmě, že to bylo nespravedlivé a samozřejmě lidé jsou nespokojení, ale zároveň si uvědomujeme, že Jižní Korea je na USA velmi závislá," řekla Lim Eun-jung, profesorka mezinárodních studií na Národní univerzitě v Kongju.
Současný jihokorejský prezident Lee Jae-myung pochází z levicové strany, která by podle Lim nebyla přirozenou volbou pro tuto americkou administrativu, ale je také "pragmatik", pokud jde o aliance této země.
Obavy z omezování amerických vojáků v Jižní Koreji
Soul je opatrný vůči rostoucí agresi Číny v regionu, zejména kvůli jejímu postupnému pronikání do sporných vod Žlutého moře, které připomíná pekingské obsazení atolů a okolních vod v Jihočínském moři před deseti lety.
Lim uvedla, že Jižní Korea neví, kolik pozornosti Washington tomuto sporu věnuje, ani zda by americká administrativa přišla na pomoc, pokud by se zásahy zrychlily a rozšířily.
"Máme také obavy z možného scénáře stažení, kdy by americké síly v Koreji byly omezeny v rámci Trumpova "transakčního" přístupu k mezinárodním vztahům," řekla.
Trump zatím ve svém druhém funkčním období nevyhrožoval, že stáhne americkou armádu z Jižní Koreje, pokud Soul nezaplatí více za rozmístění amerických jednotek. Nicméně tlak na platby vojákům byl páka, kterou se Trump během svého prvního funkčního období snažil vyvinout a zůstává něčím, k čemu se může vrátit.
Tokio má podobný strach, ačkoli Takajči mohla tento tlak odvrátit oznámením, že příští rozpočet zvýší výdaje na obranu na 2 % japonského HDP. To možná stále neodpovídá Trumpovým požadavkům, ale je to zvýšení a krok správným směrem, bude Tokio tvrdit.
Ale není jasné, zda to bude stačit.
V nedávném rozhovoru pro Fox News v USA byl Trump dotázán, zda je Čína "přítelem" USA v kontextu sporu mezi Čínou a Japonskem.
"Mnoho našich spojenců také není našimi přáteli," řekl Trump. "Čína nás velmi využila... naši spojenci nás v obchodu využili více než Čína."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse