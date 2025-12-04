Papež varuje Spojené státy před zahájením války ve Venezuele
Papež Lev XIV. varoval USA před invazí do Venezuely za účelem svržení prezidenta Nicoláse Madura, a to v souvislosti s významným posilováním americké vojenské přítomnosti v Karibiku a americkými hrozbami zahájit válku za účelem změny režimu, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
Papež byl dotázán na americké hrozby vůči Venezuele během tiskové konference, kterou uspořádal při cestě z Libanonu, kde se modlil za mír v této válkou zmítané zemi, která čelí hrozbě eskalace pokračujících izraelských útoků. Americký papež poukázal na rozporuplné signály vycházející z Trumpovy vlády a vyzval k dialogu.
„Na jedné straně se zdá, že mezi oběma prezidenty proběhl telefonický rozhovor, na druhé straně však existuje nebezpečí, že by mohlo dojít k vojenské akci, včetně invaze na venezuelské území,“ řekl Lev XIV.
„Opět se domnívám, že je lepší usilovat o dialog v rámci tohoto nátlaku, včetně ekonomického nátlaku, a hledat jinou cestu k dosažení změny, pokud se tak Spojené státy rozhodnou,“ dodal.
Papež také řekl, že biskupové ve Venezuele, která je převážně katolickou zemí, „se snaží najít způsob, jak situaci uklidnit, a především hledají zázemí pro obyčejné lidí, protože v těchto situacích trpí lidé, a nikoli vládní činitelé“.
Papež již dříve vyjádřil znepokojení nad posilováním americké vojenské přítomnosti v Karibiku a uvedl, že tato politika zvyšuje napětí. Katoličtí biskupové v Karibiku ostře odsoudili americkou vojenskou kampaň a útoky na lodě podezřelé z pašování drog v regionu s tím, že porušují „posvátnost“ lidského života.
Antilská biskupská konference, která zastupuje katolické diecéze v zemích a teritoriích v Karibiku, uvedla v prohlášení z minulého měsíce, že „přítomnost válečných lodí a narušení živobytí obyvatel v karibských vodách představují reálnou a bezprostřední hrozbu pro stabilitu regionu a blahobyt našich národů“.
Biskupové uvedli, že zatímco „obchod s narkotiky nadále ničí karibské společnosti“, „svévolné a neoprávněné zabíjení nelze ospravedlnit jako řešení problému. Takové činy porušují posvátnost lidského života“.
„Ignorování suverenity nezávislých národů nelze přijmout jako rozumné opatření ve jménu bezpečnosti hranic. Válka nebo hrozba války nikdy nejsou správným řešením,“ dodávají ve svém prohlášení. „Cíl spočívající v zajištění našich hranic a eliminaci obchodu s drogami musí být realizován v souladu s právem, důstojností lidského života a s tichým porozuměním hlubokého závazku našeho regionu k míru.“
