Studie: Hormonální rovnováhu narušující chemikálie z plastů podporují chronické zánětlivé kožní onemocnění
3. 12. 2025
Nové poznatky o této poruše navazují na předchozí zprávy o roli chemikálií narušujících endokrinní systém, běžného environmentálního kontaminantu, o kterém je známo, že napodobuje, blokuje nebo mění hormony v těle, ve zdraví člověka. Výzkumníci věří, že jejich zjištění naznačují, že snížení expozice by mohlo zmírnit závažnost příznaků HS a poskytnout novou cestu úlevy u nemoci s omezenými možnostmi léčby schválenými FDA, včetně biologické terapie a chirurgického zákroku.
Hidradenitis suppurativa se vyskytuje u 2 % až 3 % populace USA a převážně diagnostikována u afroamerických žen; předpokládá se, že vzniká, když se vlasové folikuly v místech tření kůže, například na stehnech, zanítí a vyvinou se v abscesy, což způsobuje chronické kožní infekce, bolest, poškození tkání a jizvy.
Zatímco většina diagnostikovaných případů HS je považována za sporadickou a vzniká v důsledku vzájemného působení environmentálních a genetických faktorů, přibližně 1–5 % pacientů má jedinou dědičnou mutaci, která tento stav způsobuje. Ačkoliv se příčiny liší, výsledky a reakce na léčbu jsou podobné, což naznačuje, že všechny případy sdílejí překrývající se biologické mechanismy.
Aby výzkumníci našli základní nemocné dráhy spojující dědičnou a sporadickou HS, porovnali vzorky kůže od 12 pacientů s HS ve věku 22–67 let, kteří byli afroamerického, asijskoamerického, hispánského a bílého původu, se vzorky od osmi pacientů bez HS. Zjistili, že hladiny nikastrinu (NCSTN), běžně mutovaného genu u HS, byly sníženy u všech účastníků. Konkrétně poznamenali, že hladiny NCSTN jsou nízké v kožních fibroblastech, známých imunitních regulátorech a typu buněk nezbytných pro udržení pojivových tkání.
Na základě svých pozorování a známé souvislosti mezi nicastrinovou mutací a zánětlivými kožními chorobami vědci předpokládali, že ztráta NCSTN připravuje fibroblasty k intenzivní reakci na prozánětlivé biologické signály, jako je TNF-alfa – známý přispěvatel k HS, psoriáze a dalším zánětlivým kožním onemocněním. To vede k nekontrolované nadměrné produkci zánětlivých molekul.
Ve spojení těchto zjištění s známou souvislostí mezi hidradenitis suppurativa a konzumací ultrazpracovaných potravin výzkumníci testovali, zda hladiny s plastem spojených endokrinních disruptorů (p-EDs) nazývaných bisfenoly (např. BPA, BPB, BPS) a ftaláty (např. DEHP, MEHP, MEP) byly u pacientů s HS zvýšené a pokud ano, jak p-ED mohly přispívat k HS.
Pomocí zobrazovací techniky k detekci přítomnosti a umístění specifických chemikálií ve vzorcích byli vědci schopni pozorovat zvýšené hladiny metabolitů p-ED (molekul produkovaných tělem při rozkladu p-ED) v kůži pacientů s HS ve srovnání s kontrolní skupinou bez HS.
Výzkumníci poté vytvořili koktejl osmi běžných bisfenolů a ftalátů a aplikovali jej na normální fibroblasty. Zjistili, že koktejl p-ED snižoval hladiny NCSTN úměrně aplikované koncentraci, čímž zopakovali pozorování u HS vzorků z dřívějších fází studie. Celkově zjištění dále naznačují možnou roli p-ED v některých případech HS.
Výzkumníci uvádějí, že doufají, že prozkoumají, proč p-ED zůstávají u lidí s HS, když jsou v kůži zachycené, a zda by záměrné zvýšení exprese NCSTN mohlo zlepšit příznaky HS.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse