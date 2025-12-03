Německo: Poradenská centra informují o "desetiletých neonacistech ve školách"
3. 12. 2025
Podle jejich vlastních prohlášení jsou poradenská centra proti pravicovému extremismu stále více zpochybňována: 50 týmů po celé zemi obdrželo tolik dotazů, že si poradci stěžovali na přetížení. Je znepokojující, že problémové případy jsou často velmi mladí studenti.
Mladí neonacisté, kteří zastrašují spolužáky, nejistí místní politici, pro které údajně platí "požadavek na neutralitu", správy, které se obávají o bezpečnost svých zaměstnanců: Podle Spolkové asociace mobilního poradenství jsou poradenská centra proti pravicovému extremismu stále žádanější.
Přibližně 50 týmů po celé zemi letos obdrželo přibližně o 5-20 % více žádostí o poradenství, uvedla Romy Arnold z Mobilního poradenství pro demokracii a proti pravicovému extremismu v Durynsku při prezentaci výroční zprávy spolkového sdružení.
Mnoho z více než 200 poradců uvedlo obrovskou pracovní zátěž. Intenzita a složitost případů se také zvýšila. Jako příklady spolková asociace uvádí podporu učitelů při řešení pravicových extremistických incidentů ve školách, vzdělávání o údajném "požadavku na neutralitu" místních politiků a učitelů, který je opakovaně požadován ultrapravicovými silami, nebo podporu administrativ.
Normalizace dosahuje "nové úrovně"
Mladí neonacisté – včetně desetiletých až dvanáctiletých – podle konzultantů rozšiřují svůj vliv ve školách. Také jsou stále sebevědomější, pokračovala Romy Arnold na tiskové konferenci v Berlíně. V některých školách už hrozí ultrapravicová hegemonie. Poradci ze všech spolkových zemí také informovali o neonacistických skupinách, z nichž některé byly ochotné použít násilí.
Závěr: "Normalizace pravicového extremismu dosáhla nové úrovně," říká odborník. Krajní pravice se etablovala v každodenním životě a často zmiňovaná bariéra vůči AfD už má "hluboké trhliny". Útoky na práci škol, sdružení, aliancí nebo úřadů přicházejí stále častěji od demokratických politiků, kteří přijímají pravicové narativy.
Iniciativy občanské společnosti, které jí odporují, jsou naopak přijímány s velkou nedůvěrou, často označovány za levicově radikální. "V některých případech jsou mnozí z nich zaneprázdněni jen obrannými bitvami," posteskla si Arnold. Mnoho poradenských center je také momentálně nejistých, protože stále nejsou žádné finanční závazky pro rok 2026.
Konzultanti věří, že politika musí posílit občanskou společnost
Přesto mnoho odhodlaných lidí bude pokračovat a bránit demokracii na místě s odvahou a vytrvalostí. Jedním příkladem je knihkupkyně Theresa Donner z Halle (Saale). Spolu s dalšími herci z městské společnosti Donner zorganizovala sedmitýdenní festival "My" jako protinabídku k pravicovému extremistickému knižnímu veletrhu ve městě na začátku listopadu.
"Chtěli jsme vytvořit otevřenou, nízkoprahovou nabídku, která povzbudí mnoho lidí k účasti," uvedla Donner, která byla také na místě. Nakonec se konalo více než 400 akcí. "Občanská odvaha se pravděpodobněji dosáhne tím, že něco společně budujeme, než jen tím, že budeme 'proti'," shrnula.
Výzkumník pravicového extremismu Matthias Quent z Magdebursko-stendalské vysoké školy aplikovaných věd také vidí mobilizaci často stále tichého sociálního centra jako způsob, jak úspěšněji bojovat proti pravicovému extremismu. Mnoho lidí se pohybuje v šedé zóně, řekl Quent.
Jsou zklamaní, mají pocity bezmoci, ztrácejí důvěru v demokratickou politiku a chovají se napjatě. Politici by proto neměli vytvářet ještě větší nejistotu, ale posílit občanskou společnost přímo na místě.
Zdroj v němčině: ZDE
