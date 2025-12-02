Slušný přešlap Federace židovských obcí v ČR
2. 12. 2025
čas čtení 2 minuty
Píše Jan Bělíček:
Nahlédl jsem do Zprávy o antisemitismu Federace židovských obcí v ČR pro rok 2024 a k mému překvapení se v ní jako příklad zákeřného, sofistikovaného a kultivovaného antisemitismu objevuje i tato citace z jednoho našeho textu (viz obrázek). Vůbec nechci antisemitismus bagatelizovat a minimálně v mezinárodním kontextu na něj opravdu narážím mnohem víc než dřív, ale pokud Federace chápe takovou formulaci za projev „nového antisemitismu“, obávám se, že tím přispívá k postupném vyprázdnění tohoto termínu podobně, jak o tom hovoří zmiňovaná formulace z textu Magdaleny Duškové. Žádný jiný příklad antisemitismu z našich stránek ve zprávě nenajdete. To, že se Alarm v tomto reportu objevuje, proto považuju za slušný přešlap.
Pozn JČ: Pěkné faux pas. Federace židovských obcí neví, že psaní slova "Žid" s velkým písmenem zavedl v češtině až Hitler.
Před mnoha lety mě požádal J.P. Stern, tehdy profesor germanistiky na Cambridge University, abych pro exilový časopis Svědectví přeložil jeho povídku o tom, co by se stalo, kdyby se Franz Kafka dožil nacismu. J.P. Stern pocházel z Prahy, jako židovský teenager uprchl před Hitlerem, za války bojoval oroti Hitlerovi v československé armádě z Británie a pak ho udělali profesorem v Cambridgi, Povídku jsem přeložil a pan profesor se ozval: "Pane Čulíku, nepište prosím slovo 'žid' s velkým písmenem. to v češtině zavedl až Hitler."
Zastyděl jsem se. Samozřejmě, přislušníci hnutí a náboženství se v češtině píší s malým písmenem: katolíci, muslimové, židé, protestanti, motoristé. Hitler nařídil psaní "Žid", aby se zdůraznila jejich - údajně nepřípustná - etnicita. Přislkušník izraelského národa je Izraelec.
Co se týče pokryteckých protestů některých židů proti antisemitismu, samozřejmě jej nepodporuji, ale mám pro něj pochopení, vzhledem k tomu, že současná izraelská vládáa páchá masové zločiny a drtivá většina Izraelců je podporuje. Je to hnus. Nevím, kde někteří židé berou tu drzost si stěžovat. Už jsem tu psal, že kdybych byl Rus, samozřejmě bych všude říkal, že nenesu žádnou odpovědnost za Putinovy zločiny na Ukrajině, ale protestovat proti rusofobii by mi za dnešních okolností přišlo žinantní. S antisemitismem je to totéž.
507
Diskuse