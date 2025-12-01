Je libo dýchat?
1. 12. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Nechci plašit - kyslík nám hned tak nedojde. Je to určitě menší problém než třeba klimatická krize. Ale hřešit na to by se jednou mohlo nevyplatit. Vezmu to úplně při zemi. Zkusil jsem letmo sčítnout, jak jsme na tom doma s vlastní produkcí kyslíku. Naše zahrada fotosyntézou samozřejmě nějaký vyrobí. Kdyby se rozpočítal na celý rok, tak by nám dvěma asi vystačil na dýchání. Už ale ne na provoz (spalovacího) auta, odběr elektřiny (vyrobené ze značné části v tepelných elektrárnách), na vytápění chaloupky, výrobu jídla, užívání veřejné dopravy atp.
Proč o tom píšu: Při pohledu na mnoho různých „developerských“ zástaveb rodinných domů (jednu máme za plotem), o tom začnete víc přemýšlet. Mají společný rys. Není tam v podstatě místo na pořádnou zeleň, která by produkovala významnější množství kyslíku (a třeba ochlazovala v létě prostor). Módou jsou domky přízemní, k tomu jedno či dvougaráž, zámková dlažba, nějaká ta zakrslá konifera, skalka... Tihle lidé nejspíš neřeší něco jako kyslík. Prostě dýchají, provozují auta, samozřejmě že vytápějí své domy... a je jim fajn.
Co z toho plyne? Ti kteří vědí, mají jasno. Sázet, zalévat, udržet při životě, kácet až když nic jiného nezbude. V zimě si naplánovat co budu zjara sadit a kam. Ti, kteří zatím nevědí nebo vědět nechtějí, by možná zasloužili nějakou direktivu, která by určila kolik a jaké zeleně musí kolem svého „sausforku“ zapěstovat, pokud chtějí získat kolaudaci. Mohlo by tam být i napsáno jaké jsou náhradní kompenzace, pokud tam sázet fakt nelze (například věnování peněz na péči o zeleň na účet obce).
Jestli jsem vás vystimuloval nakoupit zjara nějaké stromky či keříky – účel splněn :-) Samozřejmě můžete sázet i na podzim. Pokud nejste znalí, poraďte se, jaké dřeviny u vás budou lépe prosperovat. Také zvažte, zda chcete plody (někdy mohou být na obtíž – třeba padající třešně, které nikdo nebude trhat, na chodník).
Na 1 kg fotosyntézou spotřebovaného CO2 vznikne cca 0,73 kg O2.
Vzrostlý zdravý stoletý strom vyprodukuje cca 1,7 kg O2 za hodinu.
Na spálení 1 kg uhlí je třeba cca 1,6 kg O2.
Člověk spotřebuje za na dýchání cca 100 – 150 kg O2 ročně..
Jízda běžným autem spálí cca 0,15 kg O2 na kilometr jízdy.
