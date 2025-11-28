Izrael podle Amnesty International stále páchá genocidu v Gaze

28. 11. 2025

Šéfka lidskoprávní organizace Amnesty International varuje, že minulý měsíc uzavřené příměří „hrozí vytvořením nebezpečné iluze, že se život v Gaze vrací do normálu“

Amnesty International uvedla, že Izrael „stále páchá genocidu“ na Palestincích v pásmu Gazy, a to i přes příměří uzavřené minulý měsíc.

Křehké příměří mezi Izraelem a Hamasem, zprostředkované USA, vstoupilo v platnost 10. října po dvou letech války.

„Příměří riskuje vytvoření nebezpečné iluze, že se život v Gaze vrací do normálu,“ uvedla generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamard. „Ale i když izraelské úřady a síly omezily rozsah svých útoků a povolily omezené množství humanitární pomoci do Gazy, svět se nesmí nechat oklamat. Izraelská genocida neskončila.“

 

Izraelské ministerstvo zahraničí, které kontaktovala agentura Agence France-Presse, na tato obvinění okamžitě nereagovalo. Když bylo ministerstvo v minulosti konfrontováno s podobnými obviněními, vehementně je odmítlo jako „zcela nepravdivá“, „vymyšlená“ a „založená na lžích“.

Úmluva OSN o genocidě z roku 1948 definuje genocidu jako kterýkoli z pěti „činů spáchaných s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“.

V prosinci 2024 Amnesty dospěla k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu třemi z těchto činů – včetně úmyslného uvalení na Palestince životních podmínek, které mají za cíl jejich fyzickou likvidaci.

Ve čtvrteční aktualizaci Amnesty uvedla: „Izrael nadále výrazně omezuje dovoz zásob a obnovení služeb nezbytných pro přežití civilního obyvatelstva.

„Navzdory omezení rozsahu útoků a určitým omezeným zlepšením nedošlo k žádné významné změně v podmínkách, které Izrael uvaluje na Palestince v Gaze, a neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že se záměr Izraele změnil.“

V návaznosti na zjištění Amnesty International z prosince izraelské ministerstvo zahraničí označilo tuto londýnskou organizaci za „politováníhodnou a fanatickou“.

„Izrael se brání ... a jedná plně v souladu s mezinárodním právem,“ uvedlo ministerstvo.

Gaza byla zdevastována válkou, kterou vyvolal bezprecedentní útok Hamásu na Izrael 7. října 2023.

Callamardová uvedla: „Chování Izraele v Gaze, včetně úmyslného a protiprávního odepírání životně důležité pomoci Palestincům, z nichž mnozí jsou zraněni, podvyživení a ohroženi vážnými nemocemi, nadále ohrožuje jejich přežití.“

V září 2025 nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise zřízená OSN dospěla k závěru, že „v Gaze dochází k genocidě“ – což Izrael popřel. Vyšetřování dospělo k závěru, že izraelské úřady a síly od října 2023 spáchaly „čtyři z pěti genocidních činů“ uvedených v úmluvě o genocidě z roku 1948.

Mezi těchto pět činů patří zabíjení členů skupiny, způsobování jim vážného tělesného nebo duševního utrpení, uvalení životních podmínek, které mají za cíl zničit skupinu, bránění porodům a násilné přesouvání dětí mimo skupinu.

Mezinárodní soudní dvůr loni nařídil Izraeli, aby „zabránil a potrestal přímé a veřejné podněcování k genocidě“ v Gaze.

Válka v Gaze byla vyvolána útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023, který si vyžádal 1 221 obětí. Izraelský odvetný útok na Gazu si podle údajů ministerstva zdravotnictví tohoto území, které OSN považuje za spolehlivé, vyžádal nejméně 69 799 obětí. Ministerstvo uvádí, že od vstupu příměří v platnost bylo izraelskou palbou zabito 352 Palestinců.

Zdroj v angličtině ZDE

