Izrael podle Amnesty International stále páchá genocidu v Gaze
28. 11. 2025
Šéfka lidskoprávní organizace Amnesty International varuje, že minulý měsíc uzavřené příměří „hrozí vytvořením nebezpečné iluze, že se život v Gaze vrací do normálu“
Amnesty International uvedla, že Izrael „stále páchá genocidu“ na Palestincích v pásmu Gazy, a to i přes příměří uzavřené minulý měsíc.
Křehké příměří mezi Izraelem a Hamasem, zprostředkované USA, vstoupilo v platnost 10. října po dvou letech války.
„Příměří riskuje vytvoření nebezpečné iluze, že se život v Gaze vrací do normálu,“ uvedla generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamard. „Ale i když izraelské úřady a síly omezily rozsah svých útoků a povolily omezené množství humanitární pomoci do Gazy, svět se nesmí nechat oklamat. Izraelská genocida neskončila.“
Izraelské ministerstvo zahraničí, které kontaktovala agentura Agence France-Presse, na tato obvinění okamžitě nereagovalo. Když bylo ministerstvo v minulosti konfrontováno s podobnými obviněními, vehementně je odmítlo jako „zcela nepravdivá“, „vymyšlená“ a „založená na lžích“.
Úmluva OSN o genocidě z roku 1948 definuje genocidu jako kterýkoli z pěti „činů spáchaných s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“.
V prosinci 2024 Amnesty dospěla k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu třemi z těchto činů – včetně úmyslného uvalení na Palestince životních podmínek, které mají za cíl jejich fyzickou likvidaci.
Ve čtvrteční aktualizaci Amnesty uvedla: „Izrael nadále výrazně omezuje dovoz zásob a obnovení služeb nezbytných pro přežití civilního obyvatelstva.
„Navzdory omezení rozsahu útoků a určitým omezeným zlepšením nedošlo k žádné významné změně v podmínkách, které Izrael uvaluje na Palestince v Gaze, a neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že se záměr Izraele změnil.“
V návaznosti na zjištění Amnesty International z prosince izraelské ministerstvo zahraničí označilo tuto londýnskou organizaci za „politováníhodnou a fanatickou“.
„Izrael se brání ... a jedná plně v souladu s mezinárodním právem,“ uvedlo ministerstvo.
Gaza byla zdevastována válkou, kterou vyvolal bezprecedentní útok Hamásu na Izrael 7. října 2023.
Callamardová uvedla: „Chování Izraele v Gaze, včetně úmyslného a protiprávního odepírání životně důležité pomoci Palestincům, z nichž mnozí jsou zraněni, podvyživení a ohroženi vážnými nemocemi, nadále ohrožuje jejich přežití.“
V září 2025 nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise zřízená OSN dospěla k závěru, že „v Gaze dochází k genocidě“ – což Izrael popřel. Vyšetřování dospělo k závěru, že izraelské úřady a síly od října 2023 spáchaly „čtyři z pěti genocidních činů“ uvedených v úmluvě o genocidě z roku 1948.
Mezi těchto pět činů patří zabíjení členů skupiny, způsobování jim vážného tělesného nebo duševního utrpení, uvalení životních podmínek, které mají za cíl zničit skupinu, bránění porodům a násilné přesouvání dětí mimo skupinu.
Mezinárodní soudní dvůr loni nařídil Izraeli, aby „zabránil a potrestal přímé a veřejné podněcování k genocidě“ v Gaze.
