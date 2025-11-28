Eva Illouz, která je odmítána pravicí a terčem levice, čelí antisemitismu maskujícímu se akademickou svobodou
Jako členka Školy pokročilých studií sociálních věd v Paříži je Illouz uznávanou socioložkou, která publikovala několik vlivných knih o roli emocí v politice a ekonomice. Neméně důležité je, že Illouz je významnou veřejnou intelektuálkou ve Francii, kde často přispívá do Le Monde, a v Izraeli, kde se její jméno často objevuje na stránkách Harecu.
Illouz má také pochybný titul vítězství, ale nezískání prestižní Izraelské ceny. Začátkem tohoto roku ji výbor vybral pro cenu — dříve tuto cenu získaly osobnosti jako Amoz Oz, Martin Buber a Gershom Scholem — ale jejich rozhodnutí bylo zrušeno ministrem školství Yoavem Kischem. Rozhořčený, že Illouz v roce 2021 podepsala petici zaslanou Mezinárodnímu tribunálu pro zločiny s cílem vyšetřit údajné izraelské válečné zločiny na Západním břehu, Kisch odsoudil její "protiizraelskou ideologii".
To nebyla poslední chyba, která letos potkala Illouz. Byla pozvána, aby přednesla přednášku "Romantická láska a kapitalismus" v Love Lab, výzkumném oddělení Erasmus School, ale pozvání bylo náhle zrušeno. Minulý měsíc se od ředitele laboratoře dozvěděla, že "ne všichni členové fakulty byli s počáteční pozvánkou spokojeni". Důvodem, jak se dalo čekat, byla Illouzina předchozí příslušnost k Hebrejské univerzitě, i když tam už nepřednáší. Ačkoliv rozhodnutí nebylo jednomyslné, ředitel dodal, bylo přesto přijato "demokraticky".
V duchu Erasma Illouz odpověděla, že je "potěšena, když se dozvěděla, že skutečně antisemitské rozhodnutí bylo dosaženo demokraticky", kvůli čemuž "se členové fakulty musí cítit ještě ctnostnější". Illouz však také požádala právníka, aby rozhodnutí napadl, což vedlo začátkem tohoto týdne k tomu, že rektor školy vydal jak oficiální omluvu, tak novou pozvánku k vystoupení ve škole.
Ačkoliv Illouz ve své kauze nebude pokračovat, význam aféry zůstává relevantní. Požádal jsem Illouz, aby poskytla rozhovor přes Zoom o svých myšlenkách ohledně kauzy a o lekcích, které si z ní můžeme odnést. Následující rozhovor, mírně upravený kvůli prostoru a stylu, začíná Illouzinou odpovědí na mou otázku ohledně zrušení pozvání.
Eva Illouz: Pokud jste vyřazena, může to znamenat jednu nebo dvě věci. Za prvé, může to být tvým názorem, ale víš, na mých názorech se od doby, kdy jsem byla pozvána, nic zásadně nezměnilo. A obvykle, pokud je to názor, lidé vám to rádi řeknou. Chtějí ti dát najevo, že je to proto, že jsi mluvil špatně o trans lidech, nebo protože vyjadřuješ urážlivý pohled na biologii mužů a žen nebo hierarchii mezi pohlavími, cokoliv. Pokud to není názor, a samozřejmě nebyl, znamená to, že je to něco o tobě.
Tady si myslím, že to začíná být zajímavé. Novinářka z Le Monde se dokázal spojit s jednou z osob z Love Lab, a ta jí řekla, že mám stále spojení s Izraelem, a důkazem byla moje e-mailová adresa. Tohle začíná být opravdu zvláštní. Ale ve skutečnosti to není tak bizarní, protože si myslím, že moderní antisemitismus je právě tato schopnost proměnit Židy v podstatu. Esence je něco, co nelze změnit. V křesťanském světě se Židé mohli obrátit. Byli zlí, ale ne podstatou. Moderní antisemitismus dělá z Židů zlou podstatu. A to bylo jednoduše přeneseno na Izraelce a izraelskost prostřednictvím dekoloniálního diskurzu. Esence je něco, co nikdy nesmíš nechat za sebou. Definuje to tvou bytost. Jako e-mailová adresa.
Robert Zaretsky: Ale představa být Izraelcem jako podstata je prostě náhrada, není to pro protižidovské nálady forma antijudaismu?
Ano, rozhodně. Izraelci jsou Židé, ale protože nenávist k Židům je v módě, sionismus a Izrael se stávají kódovými slovy, konceptuálními náhradami za Židy. A účinky, zajímavé, jsou přesně stejné jako ve středověku nebo později, tedy vyčlenění a izolace. Vytvořit skutečné nebo symbolické ghetto. Ghetto IA je místo, kam jsou Židé přidělováni, protože jim není dovoleno komunikovat s ostatními. BDS ostrakizace a vyloučení jsou podivně a znepokojivě připomínající ghetto.
Takže v jistém smyslu naznačujete, že hnutí BDS nebo to, co se odehrálo s Love Lab v Rotterdamu, bylo vytvoření virtuálního ghetta.
Rozhodně ano. Mimochodem, myslím, že je zajímavé poznamenat, že na domovské stránce BDS, pokud vím, zmiňují pouze instituce, nikoli jednotlivce.
Přesně tak, ale ve vašem případě udělali výjimku.
V mém případě a v mnoha dalších případech. Nejsem si jistá, jestli BDS mluví v dobré víře, protože je velmi nejasné, kdo instituce zastupuje a kdy začíná jednotlivec a kde končí. Není překvapením, že izraelské instituce se staly izraelskými jednotlivci, izraelští jednotlivci se stali sionisty obecně a sionisté jsou, překvapivě, Židé. Všechny tyto kategorie jsou úzce propojené. Ale mohou se bezpečně schovat za tyto silné vrstvy zamlžení, které proměňují antisionismus v názor.
Jak zvláštní, že jste letos začátkem roku obdržela cenu Izrael, kterou pak Netanjahuova vláda vzala zpět, protože podle ní prosazujete "protiizraelskou ideologii".
Přesně. A ukazuje to, že levice, extrémní levice a extrémní pravice používají stejné taktiky.
Extrémy se setkávají.
Setkávají se, používají stejné taktiky a jsou v podstatě stejný typ lidí. Jsou to šikanátoři. Jsou to prostě šikanátoři. Jak říká Trump. Pokud nejsi stoprocentně se mnou, půjdu po tobě. Každá strana je v srdci trumpistickou. Pokud s nimi nejsi stoprocentně shodný, jdou po tobě.
Což z něj dělá nejpodezřelejšího spojence amerických Židů, kteří si myslí, že Donald Trump ve skutečnosti ochrání Izrael, což ve skutečnosti není jeho motivace. Je to čistě transakční. A starší generace amerických Židů, na rozdíl od generace mých dětí, vidí Trumpa jako štít. A myslím, že se hluboce mýlí.
Podívej se, co se teď děje. Všichni duchové neonacistů vycházejí ven. Jsou jako frankensteinovská bytost, kterou už nemůžete ovládat. Trump u moci uvolnil nejtemnější síly v Americe. Temnota těchto sil možná nemá v historii vaší země žádný precedens a Židé budou uprostřed toho všeho.
Vytvořil systém povolení pro lidi, kteří se takto vždy cítili, konečně nahlas promluvit o tom, co cítí k Židům, k černochům, k ženám.
Podle mě je Nick Fuentes opravdu děsivý. Judith Butler, Masha Gessen a Pankaj Mishra jsou protivníci (lidé, se kterými nesouhlasím), ale ne nepřátelé.
Na první pohled se zdá, že rotterdamská aféra má šťastný konec. Univerzita se veřejně omluvila za to, co se stalo, a jasně dala najevo, že to, co udělali, nemělo být uděláno. A tak je člověk v pokušení říct, že je vše dobré, co dobře končí, ale je to pravda?
Je to malá bitva, ale vyhrála jsem ji a je důležitá z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že jsem šla a vzala si právníka, který se rozhodl jít k Evropskému soudnímu dvoru a říct, že jde o zjevný případ diskriminace, která je zakázána na základě státní příslušnosti stejně jako rasy nebo pohlaví. Každý z nás musí odmítnout a bojovat proti jakémukoli projevu diskriminace nejen proto, že jsme Židé, ale protože věříme v ústavní hodnoty našich zemí.
Opravdu věříte, že to byl jen právní tlak, nebo že si administrativa uvědomila, že udělala chybu?
Nikdy se to nedozvím. Myslím, že ty i já o tom můžeme spekulovat, ale empiricky nebudeme vědět, co je přimělo změnit rozhodnutí a udělat tohle. Odmítli svého člena fakulty a zaujali postoj, který dnes není snadný, zvlášť v Holandsku, kde je svoboda projevu velmi široká. Musím poděkovat rektorovi; to muselo být těžké rozhodnutí.
Co to naznačuje o roli univerzitních administrátorů?
Myslím, že rektoři univerzit potřebují být posíleni. Musí dostat větší pravomoc, aby mohli dělat takové úsudky. Akademická svoboda byla zástěrkou pro omluvu mnoha hrubých činů. Myslím, že musí být mnohem jasnější, že akademická svoboda je ve skutečnosti mnohem omezenější než svoboda projevu. Akademická svoboda je zavádějící pojem. Je to pouze svoboda rozhodovat o obsahu vašeho výzkumu a o tom, co učíte. Prostředí ve třídě vám vlastně brání říct spoustu věcí a je to také velmi dobré.
Nebojíte se, že by to bylo považováno za formu cenzury?
Jako Francouzka považuji za samozřejmé, že musíme balancovat mezi svobodou a společným dobrem. Proto my Francouzi stíháme nenávistné projevy. Máme pravidla a limity na ochranu integrity a důstojnosti lidí. Zvláštní je, že to platí pro každou menšinu kromě Židů. Nefunguje to pro ně. Kdybych byla černoška, doufám, že by na univerzitě okamžitě vypukl skandál. A věřím, že by to tak bylo. Aspoň doufám, že ano. Ale být vyloučen jako Žid nějak snižuje závažnost tohoto provinění.
Zdroj v angličtině: ZDE
