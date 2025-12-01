Co se stane, když vyhodíte miliony teenagerů ze sociálních sítí? Austrálie se to brzy dozví
1. 12. 2025
"Je velmi důležité uchovávat fotografie," přednáší z pódia Kirra Pendergast, zakladatelka kybernetické bezpečnostní organizace Ctrl+Shft. "Musíš se připravit."
Po místnosti se rozléhá znepokojený šum, když si studenti uvědomí, co mohou ztratit. "Můžeš si svůj účet obnovit, až ti bude 16?" zeptá se jedna dívka. "Co když zalžu o svém věku?" ptá se další.
Méně než dva týdny před zákazem máme více odpovědí.
Od 10. prosince budou muset stránky, které splňují definici australské vlády "věkově omezené sociální sítě", prokázat, že dělají dost pro to, aby vyloučily nebo blokovaly děti mladší 16 let, jinak jim hrozí pokuty až do výše 49,5 milionu australských dolarů (32 milionů dolarů).
Seznam zahrnuje Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X a YouTube. Vláda tvrdí, že chrání děti před potenciálně škodlivým obsahem. Na stránkách se uvádí, že už budují bezpečnější systémy.
Meta uvádí, že od 4. prosince začne deaktivovat účty a blokovat nové účty na Facebooku, Instagramu a Threads. Mladší 16 let jsou povzbuzováni, aby si stahovali svůj obsah.
Snap říká, že uživatelé mohou účty deaktivovat až na tři roky, nebo dokud jim nebude 16 let. Snap streaks – každodenní výměna fotografií z běžného života, dovolených, čehokoli, co signalizuje online přítomnost – skončí.
Zákaz má ještě jednu ránu, která přichází na konci australského školního roku před letními prázdninami na jižní polokouli. Osm týdnů nebude žádná škola, žádní učitelé – a žádné scrollování.
Pro miliony dětí to mohou být první školní prázdniny za mnoho let bez společnosti algoritmů sociálních médií nebo snadného způsobu, jak kontaktovat své přátele. I pro rodiče, kteří zákaz podporují, to může být velmi dlouhé léto.
Jiné země po celém světě si dělají poznámky, zatímco Austrálie objevuje nové území, které podle některých odráží bezpečnostní vývoj z minulých let – postupné uvědomění si, že možná auta potřebují bezpečnostní pásy a že cigarety by měly mít nějaké zdravotní varování.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse