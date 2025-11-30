Trump chce na kapitulaci Ukrajiny vydělávat. Je to hlupák
30. 11. 2025
Sir William Browder:
Wall Street Journal upozorňuje, že skutečnou motivací Trumpova úsilí donutit Ukrajinu k ošklivé kapitulaci je myšlenka, že mnoho lidí z jeho okolí může vydělat spoustu peněz obchodováním v Rusku. Pokud je to pravda, pak kromě odporné morálky tohoto jednání a obrovských geopolitických rizik, která z něj vyplývají, nikdo z těchto lidí, kteří slintají nad svými budoucími bohatstvími, nevydělá ani cent a možná dopadne ještě mnohem hůře. Kdysi jsem byl největším zahraničním investorem v Rusku a mohu s jistotou říci, že Rusové nenechají nikoho nijak profitovat. Zpočátku budou mluvit hezky, aby přilákali investice, ale jakmile je získají, budou krást, podvádět, zatýkat, mučit nebo dokonce zabíjet, aby se ujistili, že žádný Američan nevydělá žádné peníze. Viděl jsem to tolikrát, že je to téměř univerzální. Tato šokující iniciativa je tedy nejen strašnou politikou, ale také neuvěřitelně hloupým obchodem.
