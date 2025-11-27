Stejná schémata v uvažování (a zapírání) ultrpravicových populistů
27. 11. 2025
/
Bohumil Kartous
čas čtení
2 minuty
Nacismus, víte, to je takový velký vtip. Lidé, kteří projevují nacistické sklony, jsou vlastně komici se svérázným smyslem pro humor. Prosím vás, kdo kdy myslel
nacismus vážně, že ano. Ta rétorická figura “humoru” se v sebeobhajobě lidí se sklony k nenávistné ideologii objevuje s železnou pravidelností. Její funkce je jednoduchá, snažit se bagatelizovat hrozbu, která ze sympatií k nenávistné ideologii vyplývá. Jestliže jde o vtip, není možné z něj vyvozovat vážné závěry.
Zajímavé je, že ve schématu popírání “jsem nácek” nastupuje vtip vždy poté, kdy selže snaha zapřít, že se něco takového jako hajlování nebo verbální projevy shodné s nacistickým uvažováním stalo.
Nyní se tento děj odehrává ve Velké Británii, kde se ukázalo, že brexitérský podvodník Nigel Farage na střední škole také rád “vtipkoval” prostřednictvím nacistických gest. Stejně jako český low life Turek se nejprve snažil předstírat, že se nic takového nestalo, že jde o “tvrzení proti tvrzení”. Když se začali ozývat další svědci, kteří Farageovu zálibu v nacistických projevech potvrdili, stal se z toho najednou “humor”.
Není to žádná náhoda. Stejně jako schéma popírání těchto sklonů se s železnou pravidelností u lidí s radikálně pravicově populistickými názory objevuje samotná tendence k vyvolávání nenávisti na základě rasy, náboženství a pohlaví, tendence k toxické a nezdůvodněné nadřazenosti, ke zneužívání, k násilí, k nastolování a schvalování autoritářství. A samozřejmě k obludné a bezhraniční lhavosti a manipulaci. Od Farage, přes Turka, Fica, Orbána až po Putina a Trumpa.
Co můžeme udělat pro to, abychom se nenechali vmanipulovat do stavu ztráty demokracie? Nezapomínat. V ideálním světě chodí neustále s mafiánským poskokem Turkem jeden dobrovolník s nápisem “toto je nácek”. V neideálním světě, jehož jsme obyvateli, si to potřebujeme stále připomínat a udržovat tuto důležitou skutečnost přítomnou.
Překlad titulku článku o Farageově nacistických sklonech během studia na střední škole: Další tři bývalí spolužáci Nigela Farage odmítají jeho tvrzení o "žertování"
328
Diskuse