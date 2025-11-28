Pohled do hlubin duše vysoce postaveného manažera placeného z veřejných peněz
28. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Jstě není lepší doporučení pro vysokou, výborně placenou manažerskou funkci, než mít desítky milionů v hotovosti doma po tatínkovi. A co na to Červená Karkulka? Traumata se předávají po celé generace! I s trpaslíky. Sněhurka se zarmoutila. Sakra, kdo jiný by to měl dělat v té úžasné kondici, v jaké Fialova vláda předává zemi? Co do toho ta policie šťárá? VZP, Motol, IKEM atd. atd. Kdo si s takovou bude kupovat ty luxusní byty?
Takového člověka není jen tak najít, aby měl desítky milionů v hotovosti doma! Možná někde v Rusku ano, ale třeba to doženeme. Chráníme demokracii, co to dá, třeba vlajkami a odznáčky, a všechno je maximálně rozumné. To není jen tak být pořádný demokrat a zemi odevzdat ve skvělé kondici! Člověk se pořádně zapotí při snižování daní pro ty úžasné elity.
Proč jste ty peníze neměl v bance?
Vždy byly doma u otce, následně u mě. Souvisí to s tím, že tatínek, respektive děda, zažili měnu (měnovou reformu v roce 1953, při níž lidé přišli o většinu úspor - pozn. red.) a přišli o obrovský majetek z pohledu akcií i důchodového pojištění. Takže táta to zažil.
To ale není moc výhodné, mít peníze doma.
Záleží, s čím disponujete. Víc bych se k tomu nerad vyjadřoval. Samozřejmě já hospodařím s penězi, které jsem si vydělal. Jen na Správě železnic je to přes sedm milionů ročně, takže 70 milionů jen za dobu, co jsem na Správě železnic. Takže příjmy mám a je doložitelné, co jsem si z nich koupil.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-tatinkovy-uspory-rika-sef-spravy-zeleznic-policie-u-nej-nasla-80-milionu-292771
