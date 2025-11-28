Evropa se začala připravovat na protiútok v hybridní válce s Ruskem
28. 11. 2025
Jak uvedli dva vysocí evropští představitelé a tři diplomaté EU, diskutované myšlenky sahají od společných útočných kybernetických operací proti Rusku a rychlé, koordinované identifikace organizátorů hybridních útoků až po provádění překvapivých vojenských cvičení NATO poblíž ruských hranic. "Rusové neustále kontrolují hranice toho, co je přijatelné – jaká bude reakce, jak daleko můžete zajít," řekla lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže v rozhovoru. "Je potřeba aktivnější reakce. A signál není vysílán slovy, ale činy."
Braže zejména vyzývá k "větší aktivitě v kybernetických útocích" a lepší koordinaci práce evropských bezpečnostních a zpravodajských služeb. Podle Filipa Bryzky, politologa a experta na hybridní hrozby z Polské akademie věd, by Evropané mohli provádět kybernetické útoky na cíle, které hrají důležitou roli v ruských vojenských operacích: mohly by to být továrna na drony v ZEZ Alabuga, energetické podniky nebo vlaky přepravující zbraně.
Odborníci říkají, že je nutné přejít do protiútoku v oblasti informací. Protože je extrémně obtížné určit, jaké je nyní veřejné mínění v Rusku, "musíte spolupracovat se spojenci, kteří mají důkladné porozumění ruskému myšlení, což znamená, že je třeba navázat spolupráci i v oblasti informační války," uvedl vysoký vojenský představitel.
Ale všechna taková opatření "musí mít věrohodné popření," zdůraznil diplomat EU.
Co nebude třeba vyvracet, jsou vojenská cvičení NATO, ale pro větší účinek musí být uspořádána nečekaně. NATO je obranná aliance, která omezuje své útočné akce: "nebudeme se snižovat ke stejným taktikám jako Rusko," ale "asymetrická odveta je důležitou součástí diskuse," řekl jeden z diplomatů NATO. Prioritou by mělo být prokázat sílu a jednotu, uvedla Oana Lungescu, bývalá mluvčí NATO a nyní členka Royal United Services Institute. V praxi to podle ní znamená rychle oznámit, zda za hybridním útokem stojí Moskva, a provádět "neplánovaná" vojenská cvičení poblíž ruských hranic v Litvě nebo Estonsku.
Takové kroky podporuje vysoký diplomat NATO, který říká, že "je třeba udělat více v hybridní válce", včetně společného poukazování na zapojení Moskvy do tajných operací a "ukazování různými způsoby, že sledujeme [situaci] a můžeme snadno řídit úsilí tam, kde je to nutné."
Je nutné ukončit "setrvačnost" tváří v tvář stále drzejším a agresivnějším ruským akcím, uvedl nedávno italský ministr obrany Guido Crosetto. "Jsme pod útokem a hybridní bomby stále padají: čas jednat je teď," napsal v rozsáhlé zprávě o boji proti Rusku a jeho spojencům, jako jsou Čína, Írán a Severní Korea. Crosetto navrhl vytvoření Evropského centra pro boj proti hybridní válce a velké kybernetické jednotky, vytvoření vojenských jednotek zaměřených na umělou inteligenci a ochranu dodavatelských řetězců a zapojení odborníků do boje proti dezinformacím.
Podle výpočtů pražského analytického centra Globsec od začátku do července 2025 spáchali lidé spojení s Ruskem v Evropě více než 110 sabotáží a pokusů o útoky. Od té doby počet sabotážních a hybridních operací jen roste. V posledních měsících se drony opakovaně objevovaly v mnoha zemích EU, což vedlo k pozastavení provozu letišť, a 16. listopadu byla v Polsku zničena železnice na trase Varšava–Lublin, která dodává západní zbraně na Ukrajinu.
Německý státní tajemník Florian Hahn minulý týden řekl televizi Welt:
"Obecně by se Evropa a aliance měly ptát, jak dlouho jsme ochotni tolerovat hybridní válku tohoto druhu... a zda bychom v této oblasti neměli být sami aktivnější."
Zdroj v angličtině: ZDE
