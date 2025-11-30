Lékaři z Gazy: Dvě děti zabity při útoku; izraelská armáda: „Eliminováni podezřelí“ překročili žlutou linii
30. 11. 2025
Strýc dvou dětí ve věku 10 a 12 let uvedl, že na ně izraelský dron vystřelil, když sbíraly dřevo na oheň, aby pomohly svému otci upoutanému na invalidní vozík východně od Khan Yunis. I\raelská armáda IDF uvedla, že dva podezřelí „prováděli podezřelé činnosti“ poté, co překročili hranici do části Gazy kontrolované Izraelem, píše izraelský deník Haaretz.
Zdravotníci z Gazy oznámili, že v sobotu byly při izraelském útoku východně od Khan Yunis zabity dvě palestinské děti.
Strýc dětí uvedl, že izraelský dron vystřelil na Fadiho a Gomu Abu Assi, bratry ve věku 10 a 12 let, když sbírali dřevo na oheň, aby pomohli svému otci upoutanému na invalidní vozík.
Podle prohlášení armády izraelské letectvo po identifikaci dvou podezřelých „eliminovalo podezřelé, aby odstranilo hrozbu“.
Zdravotníci v Násirově nemocnici v Khan Yunis uvedli, že oba dorazili do nemocnice bez známek života.
„Jsou to děti... co udělaly? Nemají rakety ani bomby. Šly sbírat dřevo pro svého otce, aby mohl rozdělat oheň,“ řekl Mohamed Abu Assi agentuře Reuters během jejich pohřbu.
Na pohřbu otec dětí plakal nad tělem jednoho z chlapců, jehož bílý rubáš byl odhrnut, aby bylo vidět jeho tvář.
Mezitím byli další tři Palestinci zraněni při dělostřeleckém a leteckém útoku ve městě Al-Qarara v severovýchodní části Khan Yunis, uvnitř hranic izraelské kontrolované žluté linie.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že za posledních 48 hodin byly zabity dvě osoby a 11 bylo zraněno, čímž se počet obětí od začátku války zvýšil na 70 100.
Podle ministerstva zdravotnictví bylo od vstupu příměří v platnost 10. října zabito v pásmu Gazy nejméně 354 lidí, včetně nejméně 67 dětí a nezletilých.
Většina incidentů se odehrála uvnitř hranic žluté linie, která vymezuje hranici mezi východním územím pásma Gazy kontrolovaným IDF a západními územími, nad nimiž se Hamás znovu ujal vlády.
Diskuse