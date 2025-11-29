Izrael má „de facto státní politiku“ organizovaného mučení, uvádí zpráva OSN
Výbor zdůrazňuje obvinění zahrnující útoky psů a sexuální násilí a vyjadřuje znepokojení nad beztrestností pachatelů válečných zločinů
Izrael má „de facto státní politiku organizovaného a rozšířeného mučení“, uvádí zpráva OSN za poslední dva roky, která také vyjadřuje znepokojení nad beztrestností izraelských bezpečnostních sil za válečné zločiny.
Zpráva, zveřejněná v pátek v rámci pravidelného monitorování zemí, které podepsaly úmluvu OSN proti mučení, také uvádí, že palestinští vězni jsou ponižováni „nucením, aby se chovali jako zvířata nebo močením na ně“, je jim systematicky odepíráno lékařské ošetření a jsou vystaveni nadměrnému používání omezovacích prostředků, „což v některých případech vedlo k amputaci“.
Výbor OSN složený z 10 nezávislých odborníků vyjádřil znepokojení nad plošným využíváním izraelského zákona o nezákonných bojovnících k ospravedlnění dlouhodobého zadržování tisíců palestinských mužů, žen a dětí bez soudu. Nejnovější údaje zveřejněné izraelskou lidskoprávní organizací B'Tselem uvádějí, že ke konci září izraelská vězeňská služba zadržovala 3 474 Palestinců v „administrativní vazbě“, tedy bez soudu.
Nová zpráva OSN, která pokrývá dvouleté období od začátku války v Gaze 7. října 2023, upozorňuje na „vysoký podíl dětí, které jsou v současné době zadržovány bez obvinění nebo ve vazbě“, a poukazuje na to, že věk trestní odpovědnosti stanovený Izraelem je 12 let a že byly zadrženy i děti mladší 12 let.
Děti zařazené do kategorie bezpečnostních vězňů, uvádí zpráva, „mají přísná omezení kontaktu s rodinou, mohou být drženy v izolaci a nemají přístup ke vzdělání, což je v rozporu s mezinárodními standardy“. Vyzývá Izrael, aby novelizoval svou legislativu tak, aby izolace nebyla používána proti dětem.
Výbor OSN, který byl zřízen za účelem sledování provádění úmluvy OSN proti mučení z roku 1984, jde ještě dále a tvrdí, že každodenní uplatňování izraelské politiky v okupované Palestině jako celku „může představovat mučení“.
Zpráva uvádí, že během války v Gaze, během níž se podmínky zadržování Palestinců „výrazně zhoršily“, zemřelo ve vazbě 75 Palestinců. Zjistila, že počet obětí je „abnormálně vysoký a zdá se, že se týká výlučně palestinských vězňů“. Poznamenává, že „dosud nebyl žádný státní úředník za tato úmrtí zodpovědný ani hnán k odpovědnosti“.
Izraelská vláda opakovaně popřela používání mučení. Výbor OSN vyslechl svědectví zástupců ministerstva zahraničí, ministerstva spravedlnosti a vězeňské služby, kteří tvrdili, že podmínky ve věznicích jsou adekvátní a podléhají dohledu.
Výbor však poukázal na to, že inspektor pověřený vyšetřováním stížností na výslechy za poslední dva roky „nepodal žádné trestní oznámení za mučení a špatné zacházení“, a to navzdory rozšířeným obviněním z těchto praktik.
Uvedl, že Izrael poukázal pouze na jeden případ odsouzení za mučení nebo špatné zacházení v tomto dvouletém období, což je zjevná narážka na izraelského vojáka odsouzeného v únoru tohoto roku za opakované napadání spoutaných a se zavázanýma očima zadržených osob z Gazy pěstmi, obuškem a útočnou puškou. V tomto případě výbor shledal, že sedmiměsíční trest „zřejmě neodráží závažnost trestného činu“.
Zpráva byla zveřejněna v den, kdy byli propuštěni tři izraelští pohraniční policisté po výslechu ohledně smrtelného zastřelení dvou Palestinců, kteří byli zadrženi v Jeninu.
Video z incidentu ve čtvrtek večer ukázalo dva muže, Youssefa Asasu a Mahmouda Abdallaha, jak se plazí z budovy. Asasa a Abdallah jsou vidět, jak zvedají ruce a vyhrnují si košile, aby ukázali, že nejsou ozbrojeni.
Oba muži, o nichž palestinský Islámský džihád tvrdí, že jsou bojovníky v jejích brigádách al-Kuds, byli na několik sekund zadrženi pohraniční policií, včetně plešatého policisty s vousy, který se ve videu jeví jako velitel a kopne oba zadržené, než jim gestem naznačí, aby se vrátili dovnitř budovy. O několik vteřin později byli Asasa a Abdallah zastřeleni policisty ze vzdálenosti asi 2 metrů.
Podle izraelských médií tři pohraniční policisté, kteří byli v pátek vyslýcháni ohledně incidentu, tvrdili, že „pocítili okamžitou a hmatatelnou hrozbu“ pro své životy. Ve své zprávě o tom, co se stalo, uvedli, že oba zadržení odmítli svléknout se donaha a „strčili ruce do kapes“, a pak se jeden z mužů pokusil „utéct zpět do budovy“.
Video z místa činu, jehož pravost nebyla izraelskými úřady zpochybněna, neukazuje žádný zjevný odpor ze strany obou mužů, ani je nezachytilo s rukama v kapsách. Zdá se, že se zdráhají vrátit se do budovy na zjevný příkaz pohraniční policie.
