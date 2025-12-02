O Kalhousovou ani tak nejde
2. 12. 2025 / Zdeněk Jehlička
Na celé kauze "Kalhousová" je snad nejzajímavější to, že o Kalhousovou ani tak nejde.
Kalhousová se coby "analytička" stačila zdiskreditovat opakovaně sama. S Tomášem Klusem, kdy si pletla etnické čistky s genocidou (společné mají hlavně to, že obě provádí Izrael), tam zase lživým tvrzením, jak palestinští běženci coby "jediní na světě" využívají status uprchlíka, jindy zase nějakou tou technikálií v podobě Palestinců, kterou musí Izrael řešit na své cestě k bezpečnosti.
Pamatuji si, jak mne v Pro a Proti poučila o tom, kterak je Izrael mekkou novinářů, kteří demokraticky popíjí drink v Tel Avivu, aby vzápětí jeli svobodně reportovat do Gazy. Sdělení už z podstaty poněkud nejapné.
Podobní analytikové Blízkého východu jsou přičinlivými opisovači hasbary liberálního sionismu, a z téhle pozice si občas dovolí nesouhlasit s Bibim, či dokonce utrousit něco blahosklonného na adresu Palestinců, aniž by cokoliv kritického řekli a tak i jakkoliv riskovali.
Média, která je zvou jsou stejně tak nepřipravená jako předsudečná, stejně tak naivní, jako ignorantská, stejně tak rasistická, jako cynická.
DVTV s tím, co předvedl Veselovský v rozhovoru s účastnicí Flotily Sumud Šárkou Přikrylovou, nebo co předvádí dlouhodobě v tomto ranku Drtinová je jen ubohost.
Zajímavé a poněkud burcující by však mělo být, co ukazuje děkanát fakulty, kde Kalhousová působí.
Nehledě k tomu, že její propagandistické Herzlovo centrum izraelských studií má na akademické půdě stejnou relevanci, jako by zde zřídili Duginovo centrum euroasianistických studií, nereagoval děkanát na podstatu výtek ke Kalhousové nijak a jal se hned hájit tuto skvělou "odbornici".
Znamená to, že buď neví, koho jeho ústav zaměstnává, nebo to vědět nechce, což v obou případech svědčí více než o profesionalitě o oportunismu a tribalismu.
Což jsou hodnoty, které sice umožňují přežití opepřené falešným vědomím společenské nadřazenosti, není to však ona otevřenost, kterou by se chtěla akademická půda pyšnit.
