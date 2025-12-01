Kdo vyhodil do vzduchu plynovody? Bylo to nakonec Rusko?
1. 12. 2025
čas čtení 4 minuty
Další stopa v případu „Nord Stream“ napsal 28. listopadu německý list Frankfurter Allgemeine.
Tohle je zajímavé vysvětlení pravděpodobnosti, že za výbuchem Nord Stream bylo Rusko. Motiv je na konci, šlo o prohranou arbitráž za přerušení dodávek německým a francouzským partnerům a potřebu zásahu vyšší moci, upozorňuje Bohumil Kartous.
Němečtí vyšetřovatelé se zaměřují především na Ukrajinu. Členové Spolkového sněmu vidí důkazy podporující jinou teorii. Více než tři roky po bombovém útoku na ruské plynovody Nord Stream na dně Baltského moře byl poprvé vydán do Německa podezřelý – ukrajinský občan Serhij K.
Politici a odborníci se však domnívají, že Spolkový úřad pro trestní stíhání jako vyšetřovací orgán se příliš úzce zaměřuje na ukrajinské podezřelé. Vidí nesrovnalosti v „ukrajinské“ teorii a uvádějí důkazy, které ukazují na Rusko. Poukazují také na to, že Moskva měla silný motiv k útoku.
Tento názor vyjádřili Konstantin von Notz, místopředseda parlamentní frakce Zelených, a Michael Kellner, mluvčí frakce pro energetickou politiku.
Podle kritiků ukrajinské teorie několik důkazů ukazuje na Rusko. Jacob Kaarsbo, bývalý hlavní analytik dánské zpravodajské služby FE, řekl, že ozbrojené síly jeho země měly „122 fotografií šesti ruských námořních plavidel v místě výbuchu čtyři dny před výbuchy“. Jedním z nich byla loď SS-750, která přepravovala miniaturní ponorku.
Dánsko bylo tímto útokem zvláště zasaženo, protože k výbuchům došlo v výlučných ekonomických zónách Dánska a Švédska.
Kaarsbovo pozorování potvrzuje výzkumný tým pověřený vyšetřováním útoků Pensylvánskou univerzitou. V jejich zprávě se uvádí, že satelitní snímky a data ze systému sledování lodí AIS ukázaly, že Rusko mělo několik námořních plavidel na místě útoků jen několik dní před výbuchy – „některá z nich s podvodními bojovými schopnostmi“.
Zpráva uvádí, že série přesných ponorů v bouřlivém moři do hloubky přibližně 80 metrů, jak je údajně provedl ukrajinský tým, je extrémně náročná úloha – zejména pokud potápěči disponují pouze malou plachetnicí, kterou zmítaly vlny. Pro takové operace jsou mnohem vhodnější podvodní roboty, jako jsou ty, které je schopná nést loď SS-750.
Byla plachetnice součástí ruské dezinformační operace? Nicméně kvůli nesrovnalostem v „ukrajinské“ teorii se Kaarsbo domnívá, že plavba „Andromedy“ mohla být „velmi dobře připravenou operací pod falešnou vlajkou“. Loď pravděpodobně skutečně plula, ale je „vysoce pravděpodobné“, že skutečnou „práci“ provedla ruská „flotila“, která byla ve stejnou dobu přítomna na místě.
Rusko mělo k tomuto činu motiv. Na první pohled se to jeví jako nelogické, protože proč by Vladimir Putin nechal vyhodit do vzduchu plynovod, který mu rok co rok přináší miliardy? Odpověď: V létě 2022 se Rusko pokusilo odradit Německo od podpory Ukrajiny tím, že nejprve omezilo dodávky plynu přes Nord Stream a poté je na konci srpna zcela zastavilo. Západní zákazníci, jako německá společnost Uniper a francouzská společnost Engie, se ocitli v chaosu, protože již nemohli plnit své dodací povinnosti.
Podle odhadu poradenské společnosti Wood Mackenzie museli nakoupit výrazně dražší plyn z jiných zdrojů za 40 miliard eur a společnost Uniper se dostala do tak zoufalé situace, že ji musel převzít německý stát.
Kritici v tom vidí motiv Moskvy: Uniper a další zákazníci ruské společnosti Gazprom, která vlastní plynovody Nord Stream, měli v této situaci nárok na odškodnění v řádu miliard. Uniper potvrdil , že zažaloval Gazprom Export před arbitrážním soudem ve Stockholmu kvůli přerušení dodávek a v roce 2024 získal právo na odškodnění ve výši 13 miliard eur.
Vzhledem k tomu, že nároky zákazníků na odškodnění den ode dne prudce rostly, Rusko potřebovalo „případ vyšší moci, aby se ochránilo před ještě vyššími nároky“. Nároky společnosti Uniper na odškodnění ukazují, že Putin „mohl mít motiv k vyhození plynovodů Nord Stream do vzduchu“.
Kellner ze Strany zelených to vyjadřuje takto: „Vzhledem k úspěšnému řízení proti Gazprom Exportu pravděpodobně výbuchy na plynovodech Nord Stream ušetřily Rusku další nákladné pokuty.“
