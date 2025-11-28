„Politická neziskovka“ JSNS? Nesmysly a mýty vs. fakta
28. 11. 2025
čas čtení
5 minut
Milí přátelé,
jak jistě víte, v poslední době se těší oblibě mnohých politiků a různých médií slovní spojení „politická neziskovka" (přitom nedokážou vysvětlit či popsat, podle kterých kritérií a pravidel neziskové organizace za „politické" označují). V této souvislosti bývá často jmenován vzdělávací program JSNS (Jeden svět na školách) a objevuje se při tom spousta zkreslených či nepravdivých informací. Pár těch nejčastějších uvádím v tomto e-mailu na pravou míru.
Financování
Rozpočet JSNS na rok 2026 pokrývají z 84 % privátní zdroje. Zbývajících 16 % jsou dotace z Evropské unie, finanční podpora od nadací, dále vlastní zdroje (například ze vstupného) a také státní dotace, které úhrnně tvoří 4 % ročního rozpočtu. Za uplynulých 10 let jsme z MŠMT získali finanční podporu v celkové výši 2,13 mil. Kč, což je přibližně 0,6 % nákladů JSNS za uvedené období. „Pijavice přisáté na státním rozpočtu" vskutku nejsme.
Podpora vyučujících
Těžiště naší práce spočívá v podpoře vyučujících
. Základem této podpory je portál jsns.cz
, jehož prostřednictvím nabízíme vyučujícím přes 450 audiovizuálních lekcí k nejrůznějším tématům
. Nejvíce jich je k mediálnímu vzdělávání a moderním československým dějinám. Na portále najdou i mnoho dalších tematických okruhů, například krizové oblasti světa, nedemokratické režimy, lidská práva a sociální problematiku. A také finanční gramotnost, životní prostředí, výuku jazyků, přírodní vědy a další. Celý obsah portálu jsns.cz
je vyučujícím trvale k dispozici zdarma
a mohou si z něj vybírat podle svých potřeb
. Přímo do výuky žáků či studentů se přitom moje kolegyně a kolegové v podstatě vůbec nezapojují. JSNS tedy „nevyvádí vzdělávací proces od učitelů" ani „neobchází školy s aktivistickou agendou".
Materiály JSNS využívají vyučující z více než 4000 základních a středních škol
, tedy ze tří čtvrtin všech existujících. Je to pochopitelně jejich dobrovolná volba. Každý školní den
si průměrně 600 až 700 vyučujících
spustí z portálu jsns.cz
dokumentární film či video. K tomu si každodenně v podobném množství stáhnou doprovodné informační a didaktické materiály. Každý den
se tak filmy či videa a didaktické materiály z portálu jsns.cz
dostanou odhadem k 15 tisícům žáků a studentů
. Využívání portálu jsns.cz
trvale vzrůstá, čemuž nelze rozumět jinak, než že vyučujícím materiály vyhovují, jsou prakticky uchopitelné a pomáhají jim naplňovat vzdělávací cíle. Pravidelné evaluace a výzkumy
nám umožňují reagovat na poptávku vyučujících. Zohledňujeme je rovněž při tvorbě nových lekcí i úpravách a aktualizacích lekcí existujících. Jestli n že „prosazujeme témata, která do školní výuky nepatří", respektive že „indoktrinujeme děti", se zcela rozchází se skutečností.
Příběhy bezpráví
Příběhy bezpráví jsou náš asi nejznámější dílčí projekt. Vznikl v reakci na nedostatečnou výuku moderních československých dějin, zejména období po 2. světové válce. Před více než 20 lety jsme sestavili první sadu filmů a metodických materiálů, začali vydávat publikace a pořádat školení pro vyučující. Momentálně školám nabízíme více než 100 lekcí k tomuto období našich dějin a je o ně stále obrovský zájem. Stejně jako o naše další akce, například každoroční listopadový Měsíc Příběhů bezpráví, do kterého se letos zapojilo téměř 600 základních a středních škol. Uvedené aktivity jsou naším příspěvkem k péči o historickou paměť, zahrnující seznamování nejmladší generace se zločinnou podstatou totalitních režimů. „Netaháme politiku do škol", ale podporujeme výchovu k demokratickým hodnotám a postojům, která je rovněž obsažena v rámcových vzdělávacích programech.
Karel Strachota
Studentské volby
Studentské volby, též označované jako „volby nanečisto", pořádáme od roku 2009 na středních školách. Ty poslední proběhly na polovině všech středních škol. Jejich cílem je seznámit studenty s volebním systémem České republiky, povzbudit zájem mladých lidí o veřejné dění a posílit jejich aktivní účast na občanské společnosti. Což je problematika přímo zahrnutá v rámcových vzdělávacích programech. Studentské volby tedy přispívají k naplnění platných kurikulárních dokumentů. Žádné materiály týkající se jednotlivých politických stran školám neposíláme a nedochází při nich tedy k „porušování školského zákona", který zakazuje propagaci politických stran a hnutí.
Za celý tým JSNS Vám přeji klidný předvánoční čas.
zakladatel a ředitel
Vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS)
