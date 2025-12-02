Izrael: Ben-Gvir povýšil důstojníka, jehož vojáci zastřelili Palestince, kteří se vzdali
2. 12. 2025
Den poté, co příslušníci izraelské pohraniční policie zastřelili dva Palestince, kteří zvedli ruce, navštívil ministr národní bezpečnosti Ben-Gvir základnu jejich jednotky, aby „posílil a objal hrdinné bojovníky“ a oznámil povýšení jejich velitele
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v pátek sdělil veliteli tajné jednotky pohraniční policie na Západním břehu, že se rozhodl povýšit ho do hodnosti zástupce superintendenta, den poté, co byli jeho podřízení natočeni, jak zastřelili dva Palestince poté, co se vzdali.
Podle několika zdrojů Ben-Gvir v pátek dorazil do základny jednotky, aby osobně informoval velitele jednotky, podplukovníka K., o svém rozhodnutí povýšit ho do hodnosti zástupce superintendenta.
Ben-Gvir promoted the commander of the unit whose officers shot two surrendering Palestinians, visiting the base to "hug heroic fighters" as three faced questioninghttps://t.co/cQuWKjob5t— Haaretz.com (@haaretzcom) December 1, 2025
Povýšení K. do této hodnosti je neobvyklé, protože jeho kolegové v policii, kteří jsou nasazováni podle geografických oblastí, slouží jako velitelé tajných jednotek v hodnosti zástupce superintendenta a jeho předchůdci v této funkci měli také tuto hodnost.
V době, kdy Ben-Gvir učinil své oznámení, byli tři důstojníci jednotky vyslýcháni v sídle IDF v Nazaretu kvůli podezření z zabití a nezákonného zastřelení dvou Palestinců během operace v Jeninu.
Během výslechu vyšetřovatelé předložili důstojníkům záznam, na kterém byli vidět dva Palestinci, jak opouštějí dům v Jeninu s rukama nad hlavou. Poté, co důstojníci Palestince přemohli, nařídili jim, aby si lehli na zem u vchodu do budovy, a jeden z důstojníků je pak zblízka zastřelil. Tři důstojníci tvrdili, že se cítili ohroženi na životě, protože oba Palestinci neuposlechli jejich příkazy a dělali podezřelé pohyby.
Ben-Gvir dokonce zveřejnil nahrávku, na které objímá podplukovníka K. v základně tajné jednotky, a také video, ve kterém vyjádřil podporu vojákům jednotky, kteří byli předmětem trestního vyšetřování.
„Přišel jsem sem, abych podpořil a objal hrdinné bojovníky,“ řekl. „Musíme skoncovat s tímto pokřiveným postupem. Když jeden z našich bojovníků zastřelí teroristu, okamžitě ho předvedeme k výslechu. Bojujeme proti nepřátelům a vrahům, kteří chtějí znásilňovat ženy a upalovat děti.“
Po čtvrteční střelbě Ben-Gvir napsal, že „plně podporuje členy pohraniční policie a bojovníky IDF, kteří stříleli na hledané teroristy, kteří vyšli z budovy v Jeninu. Bojovníci jednali přesně tak, jak se od nich očekávalo – teroristé musí zemřít.“
