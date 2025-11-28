Existuje státotvorné řešení!
28. 11. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Střet zájmů - dobrodružství - tajenka. Je tu, není tu, havrani na plotu... Jak jen to náš milý miliardář vyřeší, aby přestal být miliardářem a stal se státotvůrcem? Není to jednoduché. Jak vidno i „miliardáři mají své dny“. Je tu ale jeden absolutně dokonalý recept na tuhle kocovinu. Divím se, že ho, jak se zdá, zatím nikdo nenadzvedl(?!
Mnoho doporučení zní, aby Andrej Babiš Agrofert prodal, že je to nejčistší řešení. Jenže ono se patrně tak trochu ušpiní tím, že ten kdo ho koupí nejspíš také bude miliardář resp. oligarcha. Tedy kumulace kapitálu se dál bude prohlubovat, bohatství koncentrovat a naše zcela zvrhlé ekonomické nůžky mezi bohatstvím a chudobou více rozevírat. Jako v tom správném Kocourově.
Daleko, daleko lepším řešením by bylo, kdyby pan Andrej svůj megapodnik daroval českému státu s tím, že z něho vznikne kvalitní „státní podnik“. Jednak by jako premiér mohl do jisté míry na něj zprostředkovaně dohlížet, jak v nových podmínkách šlape; ale hlavně by mu takový k národu vstřícný krok určitě přinesl ještě mnoho a mnoho vyhraných voleb. Na takový dárek pro všechny by se určitě jen tak nezapomnělo.
Navíc! Kdyby jednou jako důchodce byl nucený si z důvodu nedostatku prostředků hledat ke starobnímu důchodu ještě práci, určitě by ho každý rád v jeho bývalém podniku jako nepochybného filantropa zaměstnal. A úžasná synergie(!) Ostatní oligarchové by byli postaveni před veřejnou otázku: „A co vy?“
Diskuse